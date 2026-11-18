



Сегодня, 18 ноября, в Центральном районном суде Волгограда началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении двух волгоградских журналистов – Виталия Кошелева и Алексея Серового. Как сообщают журналисты ИА «Высота 102», подсудимые прибыли в суд в сопровождении адвокатов.

Ранее сообщалось, что дело о вымогательстве с участием волгоградских журналистов рассмотрит уголовная коллегия Центрального районного суда Волгограда. 9 ноября фигурантам продлилм меру пресечения в виде домашнего ареста до весны 2027 года – на время судебного следствия.

Серовой и Кошелев были задержаны в марте 2026 года после того, как главврач одной из волгоградских поликлиник обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. Как утверждала женщина и было доказано следственным отделом по Центральному району города Волгограда СУ СКР, являясь администраторами телеграм-канала, журналисты требовали у неё 15 тысяч единиц криптовалюты, или 1 миллион 299 тысяч 377 рублей, угрожая в противном случае распространением якобы порочащих её сведений. Вместо передачи денег вымогателям женщина приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Алексей Серовой сразу после задержания признал свою вину и был отправлен под домашний арест в связи с наличием хронического заболевания. Виталий Кошелев с весны по сентябрь находился в СИЗО, и лишь недавно меру пресечения ему изменили на домашний арест. Кошелев, в отличие от Серового, поменял свои показания, отказавшись от признания вины в инкриминируемом ему преступлении.