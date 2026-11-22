



Сегодня днем 22 ноября ВС РФ нанесли удары с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в обеспечении нужд украинской армии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Электроподстанция напряжением 330 кВ в населенном пункте Каменское Днепропетровской области, которая обеспечивала работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Корабль доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В оборонном ведомстве подчеркивают, что целями операции стали исключительно объекты, используемые для нужд украинских вооруженных формирований.

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