



С 2025 года в 1,8 тыс. многоквартирных домов Волгоградской области установили 2,1 тыс. общедомовых приборов учета. Работы выполнены по региональной программе капитального ремонта, сообщили в областном комитете ЖКХ и УНО «Региональный фонд капремонта».

Замена счетчиков направлена на повышение энергоэффективности жилого фонда и снижение расходов жителей на коммунальные услуги. Мероприятия продлятся до 2031 года и охватят все муниципальные образования региона. Параллельно продолжается капремонт домов: уже завершено около тысячи видов работ почти в 800 многоквартирных домах.

Жильцы могут повлиять на сроки капремонта и перенести работы на более ранний период. Для этого собственникам нужно обратиться в органы местного самоуправления, которые направят документы в комиссию регионального комитета ЖКХ. В 2026 году сроки перенесли на 2026–2028 годы в 31 многоквартирном доме Волгограда, Волжского, Котельниковского, Урюпинского, Палласовского, Николаевского, Камышинского и Жирновского районов.

Программа капремонта реализуется в регионе с 2014 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 12 лет отремонтировано 3,8 тыс. многоквартирных домов, выполнено 17 тыс. работ, заменено более 3,8 тыс. лифтов. Волгоградская область входит в число лидеров среди субъектов РФ по количеству отремонтированных домов.

Фото: администрация Волгоградской области