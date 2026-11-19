Тракторозаводский районный суд Волгограда огласил приговор двоим участникам аферы с хищением 21 тонны фисташек из Ирана, которые везли в Москву. По сообщению объединенной пресс-службы судов региона, за содеянное фигурантом назначено 3 и 3,5 года колонии общего режима. Также солидарно они должны выплатить почти 14 миллионов рублей компании, которой принадлежал груз.

Установлено, что в конце ноября 2025 года один из фигурантов перевозил 21 тонну фисташек общей стоимостью 177 450 долларов США (14 022 099 рублей по курсу на дату совершения преступления) из Ирана в Москву. Водитель большегруза был в сговоре с пособником, который помогал найти место для хранения и других соучастников. В Волгограде они выгрузили 1050 мешков орехов на дачном участке в Тракторозаводском районе. Фуру с остатками товара злоумышленники подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

В ходе расследования дела также установлено, что водитель при транспортировке груза совершил еще одно мошенничество. Находясь в Элисте, он сообщил владельцу фуры о несуществующей поломке транспортного средства и потребовал 34 тысячи рублей на ремонт. Некий мастер автосервиса, неустановленный следствием, якобы подтвердил ложную поломку. Деньги были перечислены водителю, который на исправном грузовике следовал с грузом в Волгоград.

Подсудимые полностью признали вину и частично возместили ущерб, причиненный преступлением владельцу груза ООО «Империя Фудс». Также водитель возместил ущерб и владельцу грузовика. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.