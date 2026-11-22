



Роспотребнадзор предложил российским школам рассмотреть переход на пятидневный режим обучения, если число учеников не превышает проектную вместимость зданий. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, такая мера должна дать детям больше времени на отдых и снизить риск переутомления.

Решение о сохранении занятий в субботу каждая школа принимает самостоятельно. Однако при выборе графика учебным заведениям советуют учитывать преимущество пятидневки как дополнительного дня для восстановления.

Кроме того, ведомство рекомендует организовывать в течение учебного года не менее трёх каникул продолжительностью от семи дней каждые. Периоды учёбы и отдыха, по мнению специалистов, должны чередоваться равномерно. В качестве ориентира приведён график, при котором пять-шесть недель занятий сменяются одной неделей каникул. Такой подход помогает предупредить переутомление школьников.