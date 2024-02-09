Правоохранители задержали в Москве блогершу Алену Агафонову, в отношении которой в Волгограде еще летом прошлого года было возбуждено уголовное дело об осквернении места захоронения на Мамаевом кургане, сообщает V102.RU.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны.

В настоящее время следственным отделом по Центральному району города Волгограда следственного управления СК России по области в отношении нее расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).





По данным информагентства, после возбуждения уголовного дела в Волгограде летом 2023 года девушка улетела на Бали, где находилась все это время. Ее объявили в розыск. После задержания ее доставили в Волгоград.

- Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает СУ СКР по региону.

Алена Агафонова называет себя блогером. В июле 2023 года в социальных сетях стало распространяться видео, которое Агафонова сняла у монумента «Родина-мать» в Волгограде. На этой записи, которую она разместила в Инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в сториз, блогер теребила пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевала и хихикала.

Позже девушка пыталась оправдаться за свой «шедевр», но в итоге покинула страну. Ранее сообщалось, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).

Видео: официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ

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