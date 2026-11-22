



Сегодня, 22 ноября, исполнилось бы 98 лет выдающемуся советскому и российскому поэту-песеннику Николаю Николаевичу Добронравову. В своем обращении народная артистка СССР сталинградка Александра Пахмутова поделилась личными воспоминаниями о супруге и творческом партнере.

– Для меня это особенный день. Мы прожили долгую жизнь, наполненную музыкой, поэзией и любовью к людям. Николай Николаевич верил в силу поэтического слова, в его способность объединять людей, вдохновлять, помогать мечтать и надеяться, – отметила поэтесса.

Пахмутова с большой радостью восприняла итоги гала-концерта «Новые песни России», который состоялся 19 ноября в Национальном центре «Россия». На вечере прозвучали новые композиции, написанные известными композиторами на стихи победителей Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Николая Добронравова.

– И мне особенно дорого, что сегодня его дело продолжается в творчестве новых поколений авторов. Николай Николаевич был бы очень рад, что его имя объединяет сегодня столько талантливых людей, а его поэзия продолжает вдохновлять на создание новых произведений, – подчеркнула Александра Пахмутова.

Народная артистка также выразила благодарность руководству страны за внимание к отечественной культуре.

– От всего сердца благодарю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за поддержку. Спасибо всем, кто хранит память о нём и помогает продолжать наше общее дело. Пока звучат песни и рождаются новые стихи, ничто по-настоящему не уходит, – заключила Александра Пахмутова.

Фото: Александра Пахмутова / t.me