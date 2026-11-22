



Ряд категорий граждан может оформить страховую пенсию раньше установленного срока. Как напоминает портал «Объясняем.рф», основные льготники перечислены в статье 30 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Так, мужчины со стажем 42 года и женщины, отработавшие 37 лет, вправе выйти на отдых на два года раньше – но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Для медработников спецстаж составляет 25 лет на селе или 30 лет в городе, для учителей – 25 лет, для артистов – от 15 до 30 лет. Жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше, отработав 15 лет в северных регионах или 20 лет в приравненных местностях.

Работники особо опасных производств уходят на заслуженный отдых в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), на остальных вредных предприятиях – в 55 и 50 лет при наличии минимум 30 пенсионных баллов. Льгота также доступна многодетным матерям, людям с инвалидностью и их опекунам.

Для оформления выплат понадобятся заявление, СНИЛС, бумажная или электронная трудовая книжка, банковские реквизиты и подтверждающие справки – например, об опасных условиях труда или свидетельства о рождении детей. Соцфонд вправе запросить дополнительные документы.

Подать пакет можно лично в отделении СФР, через МФЦ, по почте, на портале «Госуслуги» или через работодателя с письменного согласия сотрудника. Решение принимается за 10 рабочих дней, выплаты назначаются со дня обращения. При отказе можно донести недостающие справки либо обжаловать решение в региональном отделении СФР или в суде.