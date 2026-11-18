Следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летней жительницы Волгограда, тело которой было обнаружено под кучей веток вблизи многоквартирного дома на улице Таращанцев.

– По данному факту следственным отделом по Краснооктябрьскому району город Волгоград регионального управления СК России возбуждено уголовное дело, – сообщили в управлении, не уточнив по какой статье проводится расследование.

В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств смерти матери двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, что об исчезновении в Волгограде Елены Пошадской, воспитывавшей двоих детей, сообщали ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Она бесследно исчезла 1 ноября. 17 ноября ее тело нашли на улице Таращанцев сотрудники УК вблизи жилого дома. Местные жители недоумевают, как тело женщины могло пролежать в таком людном месте незамеченным больше двух недель. По одной из версий, волгоградка могла выпасть из окна. Не исключен и криминальный след в ее гибели.