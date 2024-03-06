



В Волгограде блогер Алена Агафонова планирует оспорить решение Центрального районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционную жалобу Агафоновой Волгоградский областной суд рассмотрит в четверг, 7 марта.

Напомним, что Следственным отделом по Центральному району города Волгограда расследуется уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Самары по факту осквернения символа воинской славы России и по факту оскорбления памяти защитников Отечества. Следствием установлено, что подозреваемая 20 июля 2023 года, находясь на Мамаевом кургане, циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!», в связи с чем были проведены судебные экспертизы, которые подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов. В связи с этим следственным отделом расследуется уголовное дело.

9 февраля Агафонова была заключена под стражу на 30 суток, а 1 марта текущего года Центральный районный суд продлил меру пресечения. С таким решением защита Агафоновой не согласилась и подала апелляционную жалобу.

– 7 марта в Волгоградской областном суде в апелляции состоится рассмотрение жалобы на продление меры пресечения Агафоновой, – сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облсуде.

Ранее защитник блогера, щекотавшей ради забавы «Родину-мать», уже обжаловал постановление районного суда, ссылаясь на то, что подозреваемая скрываться от следствия и суда не намерена. Однако следствие утверждало обратное. Так, из представленных материалов следует, что Агафонова А.А. зарегистрирована в Самаре, однако по адресу регистрации проживает редко, по большей части находится за пределами территории Российской Федерации и в Москве. Находясь в Самаре, девушка проживает у подруг, при этом не помнит их точного адреса.