Общество

Щекотавшая «Родину-мать» блогер Агафонова в Волгограде хочет вырваться из СИЗО

Общество 06.03.2024 12:08
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06.03.2024 12:08


В Волгограде блогер Алена Агафонова планирует оспорить решение Центрального районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает ИА «Высота 102», апелляционную жалобу Агафоновой Волгоградский областной суд рассмотрит в четверг, 7 марта. 

Напомним, что Следственным отделом по Центральному району города Волгограда расследуется уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Самары по факту осквернения символа воинской славы России и по факту оскорбления памяти защитников Отечества. Следствием установлено, что подозреваемая 20 июля 2023 года, находясь на Мамаевом кургане, циничными действиями осквернила символ воинской славы – скульптуру «Родина-мать зовет!», в связи с чем были проведены судебные экспертизы, которые  подтвердили, что своими действиями она осуществила глумление над памятником истории и местом захоронения большого количества погибших воинов. В связи с этим следственным отделом расследуется уголовное дело. 

9 февраля Агафонова была заключена под стражу на 30 суток, а 1 марта текущего года Центральный районный суд продлил меру пресечения. С таким решением защита Агафоновой не согласилась и подала апелляционную жалобу. 

7 марта в Волгоградской областном суде в апелляции состоится рассмотрение жалобы на продление меры пресечения Агафоновой, – сообщили сегодня ИА «Высота 102» в облсуде. 

Ранее защитник блогера, щекотавшей ради забавы «Родину-мать», уже обжаловал постановление районного суда, ссылаясь на то, что подозреваемая скрываться от следствия и суда не намерена. Однако следствие утверждало обратное. Так, из представленных материалов следует, что Агафонова А.А. зарегистрирована в Самаре, однако по адресу регистрации проживает редко, по большей части находится за пределами территории Российской Федерации и в Москве. Находясь в Самаре, девушка проживает у подруг, при этом не помнит их точного адреса.

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