



В Волгоградском кадетском корпусе Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко прошло торжественное построение, посвящённое 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя СУ СК России по Волгоградской области Дмитрий Буравцов. Он подчеркнул историческое значение контрнаступления, ставшего одним из переломных событий Великой Отечественной войны, и отметил важность сохранения памяти о подвиге защитников Отечества.

К кадетам также обратился первый заместитель директора корпуса Леонид Комлев. Он напомнил о необходимости чтить память павших воинов, уважать ветеранов и бережно хранить историческую правду.





Особым событием стала передача в Народный музей боевой и трудовой славы тракторозаводцев документов участника Великой Отечественной войны, ветерана следственных органов Георгия Рогового, а также его портрета. Георгий Исаакович командовал пулемётным взводом, участвовал в боях в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. После войны служил в органах внутренних дел и прокуратуре, прожил 101 год.

Завершилось мероприятие торжественным маршем кадет.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области