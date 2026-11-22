



В ближайшие дни жителей Волгограда ожидает нестабильная геомагнитная обстановка. По данным сервиса «Яндекс Погода», город окажется во власти серии магнитных бурь, которые продлятся почти до конца месяца.

Уже в воскресенье, 23 ноября, магнитосфера начнет проявлять активность. К вечеру интенсивность колебаний достигнет 4 баллов, что соответствует слабой буре. Пик возмущений продлится до 21:00.

Основная нагрузка на геомагнитное поле придется на середину недели. С 25 по 28 ноября фон будет держаться на уровне 4–5 баллов. Наиболее мощный удар прогнозируется на 26, 27 и 28 ноября — сила бури достигнет 5 баллов (уровень G1).4 источника В эти периоды метеозависимым волгоградцам рекомендуется внимательнее следить за самочувствием, так как возможны головные боли, скачки артериального давления и общая слабость.

К концу недели, 29 ноября, геомагнитная активность пойдет на спад до 3 баллов. В последние дни осени, 30 ноября и 1 декабря, магнитосфера полностью