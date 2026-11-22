



Администрация Волгограда опубликовала архивный аэрофотоснимок Сталинграда 1942 года. На снимке запечатлён город в разгар ожесточённых боёв. Несмотря на сильные разрушения, очертания многих зданий угадываются до сих пор.

Один из главных ориентиров – Свято-Духов монастырь на современной улице Рокоссовского. На фото обитель предстаёт в историческом, почти дореволюционном облике. Сегодня от прежнего комплекса сохранились лишь фрагменты стен, но монастырь восстановлен и действует.

В центре кадра – «Третий дом советов», построенный в 1930-х годах в форме буквы «Е». До войны здесь были жилые помещения и административные службы. В период оккупации в здании располагалась немецкая комендатура, а на площади 8 Марта (ныне сквер) фашисты проводили расстрелы мирных жителей. После войны здание снесли.

Ещё один узнаваемый объект – школа №11 в стиле постконструктивизма. В августе 1942 года в ней размещался штаб 8-й воздушной армии. Школа продолжает работать в этих стенах и сегодня.

Изменилась и уличная сеть: овраг, пересекавший улицу Чапаева, засыпали. Теперь на его месте проходит дорога, связывающая проспект Маршала Жукова и улицу Рокоссовского.

Фото: Царицын.рф.