



В Волгограде заключили под стражу 42-летнего мужчину, который несколько дней назад в аэропорту угрожал захватить самолет, вылетающий в Москву.

– По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, – сообщили сегодня в Западном МСУТ СК России.

Ранее сообщалось, что 8 ноября один из пассажиров рейса Волгоград-Москва неоднократно угрожал захватить воздушное судно. Однако известно об этом стало 15 ноября. Полицейские задержали мужчину и доставили в отдел, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Авиадебошира привлекли к административной ответственности в виде ареста на 6 суток.

В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Хулиган ранее уже был судим за кражу и угрозу убийством.