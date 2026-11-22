



В ночь на 22 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Запорожье поражена электростанция «Правобережная» (330 кВ), обеспечивающая электроэнергией предприятия украинской военной промышленности. В порту Килия Одесской области уничтожены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

Кроме того, на переходе морем северо-восточнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз», перевозившее грузы двойного назначения для украинских войск.

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