



В Волгоградской области произошло жесткое ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-21144» и «ГАЗ-3302». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на автодороге «Новониколаевский – Нехаево».

По предварительной информации, на 11-м километре дороги 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. После этого в стоящую машину врезался попутный «ГАЗ-3302».

В результате аварии водитель «ВАЗа» и его 16-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области