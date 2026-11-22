



«Ротор» приготовил для болельщиков насыщенную программу на матче с «КАМАЗом», который состоится 29 ноября на «Волгоград Арене». Как сообщили в пресс-службе клуба, праздник будет посвящён двум знаменательным датам в истории клуба: 45-летию выхода в Первую лигу и 35-летию выхода в Высшую лигу.

Болельщиков ждёт выставка коллекционеров, чествование ветеранов, звёздный символический удар по мячу, тематические интерактивы, программки и специальный плейлист. Также запланированы яркое шоу на церемонии открытия, специальные гости, розыгрыши и подарки.

Поклонников футбола приглашают на стадион «Волгоград Арена» 29 ноября к 15:00.