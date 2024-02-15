Расследования

Осквернившую в Волгограде «Родину-мать» блогера не выпустят из СИЗО

Расследования 15.02.2024 18:08
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15.02.2024 18:08


Апелляционная инстанция сегодня, 15 февраля, оставила без изменения меру пресечения блогеру Алене Агафоновой, которая летом 2023 года опубликовала скандальное видео с «Родиной-матерью» и сбежала за границу, сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Напомним, 23-летнюю девушку, которая прилетела в Россию из Шри-Ланки, задержали 7 февраля текущего года в аэропорту Шереметьево сотрудники полиции и ФСБ России. В Волгограде 9 февраля ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Агафонова является фигурантом уголовного дела.

Сегодня стало известно, что во время задержания в Москве девушка пыталась скрыть следы преступления, сбросив настройки своего мобильного телефона до заводских.

Защитник Агафоновой обжаловал постановление районного суда, ссылаясь на то, что подозреваемая скрываться от следствия и суда не намерена. Однако следствие утверждало обратное.

- Из представленных материалов следует, что Агафонова А.А. зарегистрирована в Самаре, однако по адресу регистрации проживает редко, по большей части находится за пределами территории Российской Федерации и в Москве. Находясь в Самаре, девушка проживает у подруг, при этом не помнит их точного адреса, - рассказала Вальковская. - Несмотря на обязательство о явке, подозреваемая игнорировала требование следственных органов прибыть в Волгоград для производства следственных действий с её участием, не сообщила следователю о месте своего нахождения, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск. 

Ранее защитник девушки просил избрать в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Центральный районный суд постановил заключить ее в СИЗО до 10 марта.

- Проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, Волгоградский областной суд оставил без изменения избранную в отношении Алены Агафоновой меру пресечения, - сообщила Вальковская.

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