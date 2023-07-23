Происшествия 23.07.2023 16:15
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23.07.2023 16:15
В социальных сетях распространяется видео, снятое 23-летней Алёной Агафоновой у монумента «Родина-мать» в Волгограде, сообщает V102.RU.
Прибывшая из Самары девушка называет себя блогером. Скандальное видео она разместила в Инстаграме (Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) несколько дней назад в сториз.
Наведя камеру на монумент, блогер стала теребить пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевать и хихикать. Этот «шедевр» в сториз гедонистки – так еще себя называет жительница Самары – заметили и сохранили.
- Алёна считает себя крутым пиарщиком, видимо это так, наше внимание она привлекла. У меня только вопрос, неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли Алёне привить чувство уважения к подвигу наших дедов? – задаются вопросом авторы Telegram-канала «ТалипоV OnlineZ», которые разметили сториз девушки еще 20 июля.
Напомним, что ранее турист из Майкопа пытался штурмовать «Родину-мать» в Волгограде, за что получил 10 суток административного ареста.
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