В Волгограде благотворительное движение «Добрая ложка» объявило срочный сбор помощи для многодетной семьи из хутора Челюскинец в Дубовском районе. В результате пожара семья лишилась жилья. Мать детей находится в реанимации, отец пытается решить вопрос с жильём.

В семье воспитываются четверо несовершеннолетних детей: годовалый мальчик, две четырёхлетние близняшки и старший сын-подросток. Сейчас дети находятся у близких, однако в небольшом населённом пункте возможности для помощи погорельцам ограничены.

Семья с благодарностью примет: детскую одежду и обувь, постельное белье, игрушки и посуду, а также бытовую химию и средства гигиены.

Размеры детей:

– Две девочки, 4 года: одежда 104–110, обувь 27–28.

– Мальчик, 1 год: одежда 92–98, обувь 22.

По вопросам помощи можно обращаться по телефону: 8-902-380-5711 (Елена)

Фото: архив ИА «Высота 102»