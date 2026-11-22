



Госавтоинспекция Волгоградской области опубликовала обновлённый перечень стационарных комплексов, фиксирующих нарушения ПДД. Помимо привычных камер, отслеживающих скорость, использование ремней безопасности и внешних световых приборов, в списке появился новый пункт – фиксация непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Новые комплексы заработали практически во всех районах Волгограда, а также в Волжском.

Полный список дорожных камер в материале информагентства.

Волгоград

Центральный район

наб. 62-й Армии, напротив д. 37 по ул. Чуйкова

наб. 62-й Армии, д. 80 (в сторону Краснооктябрьского р-на)

наб. 62-й Армии, музей-панорама «Сталинградская битва»

наб. 62-й Армии, д. 80 (в сторону Ворошиловского р-на)

пр. им. В.И. Ленина, д. 63А

пр. им. В.И. Ленина, д. 55

пр. им. В.И. Ленина, д. 29

пр. им. В.И. Ленина, д. 65

пр. им. В.И. Ленина, мост через р. Царица

ул. им. Маршала Чуйкова, д. 35

ул. Комсомольская, напротив д. 11 по ул. Мира

ул. Комсомольская, напротив д. 3 по ул. Невская

ул. Невская, д. 10б

ул. им. Рокоссовского, д. 54

ул. им. Рокоссовского, д. 72

ул. им. Рокоссовского, напротив д. 18А по ул. Невская

ул. им. Рокоссовского, д. 65

ул. им. Рокоссовского, д. 2Г (в сторону ул. Елецкая)

ул. им. Рокоссовского, д. 2Г (в сторону ул. Голубинская)

ул. Краснознаменская – ул. Мира

пр. Ленина – Аллея Героев

пр. Ленина (от ул. Ленина до ул. Краснознаменская)

пр. Ленина (от ул. Симбирцева до ул. Комсомольская)

пр. Ленина – ул. Комсомольская

пр. Ленина – ул. им. 7-й Гвардейской дивизии

пр. Ленина – ул. Пражская

ул. Хиросимы – ул. Пархоменко

ул. Коммунистическая, Привокзальная площадь

ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Калинина

ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Иркутская

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38

ул. Рабоче-Крестьянская, д. 61

ул. Рабоче-Крестьянская (от ул. Базисная до д. 134 по ул. Нагорная)

ул. им. Степана Разина, напротив д. 2А по ул. Калинина





Ворошиловский район





ул. Неждановой, напротив д. 40

ул. Неждановой, д. 39

ул. Елецкая, напротив д. 142 (СОШ 104)

ул. Елецкая – ул. Кузнецкая





ул. Пугаческая – ул. Калинина (два адреса)

ул. Ростовская, д. 15а

ул. Ростовская, д. 2

ул. Череповецкая, напротив д. 323 Максимовского разъезда

ул. Череповецкая, д. 40

ул. Череповецкая – ул. Ардатовская

ул. Череповецкая – ул. Ростовская

ул. Базисная, напротив д. 133 по ул. Львовская

ул. Глубокоовражная (напротив АЗС Газпром)

ул. Рабоче-Крестьянская у дома 9, 9Б

автодорога 18 ОП РЗ 18А-5 «3-я Продольная магистраль», мост через р. Царица

3-я Продольная магистраль, поворот на СНТ «Дружба-2»





Советский район





ул. Краснопресненская, д. 5

ул. Электролесовская, д. 45 (два адреса)

ул. Электролесовская, д. 15

ул. Электролесовская, д. 37/1 (два адреса)

Университетский просп., д. 94

Университетский просп., д. 80

Университетский просп., д. 107

Университетский просп., д. 25

Университетский просп. – ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15)

ул. им. Максима Загорулько, напротив просп. Университетский, д. 107

ул. Волгоградская (Рабочий Пос. Горьковский), д. 20

ул. Засекина – ул. Пожарского

ул. Маршала Василевского (напротив д. 3 по ул. Зевина)

выезд из тоннеля мкр. 201 Тулака в сторону ул. Р.-Крестьянской

въезд в тоннель мкр. 201 Тулака со стороны ул. Р.-Крестьянской

ул. Небесная, 250 м от поворота на СНТ Садовод, в сторону п. Песчанка

пр. Университетский – ул. Тормосиновская





Кировский район





ул. им. Кирова, д. 96

ул. им. Кирова, д. 128б

ул. 64-й Армии, д. 12

ул. 64-й Армии, д. 79

ул. 64-й Армии – ул. Засекина

ул. им. 64 Армии – ул. им. Кирова

ул. Песчаная, д. 50

ул. Колосовая, д. 12

ул. Лазоревая, напротив п. Веселая Балка, д. 1

ул. Лазоревая – ул. С. Чекалина

ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница

ул. Лимоновая – ул. Тополевая

ул. Абганеровская, д. 110

пос. им. Саши Чекалина тер., д. 88





Дзержинский район





ул. Ангарская, д. 114

ул. Ангарская, д. 134

ул. Ангарская, д. 93

ул. Ангарская, д. 69/1

ул. Ангарская, д. 45

ул. Ангарская, д. 100

ул. Ангарская – ул. Рокоссовского

3-я продольная магистраль – ул. Ангарская

ул. Хорошева, д. 73а

ул. Хорошева, д. 10

ул. Хорошева, д. 48

ул. Рионская, д. 14

ул. Полоненко, д. 14

ул. Авиаторов, д. 12а, 13, 3

ул. Шекснинская, д. 48

ул. Землячки, д. 41б

ул. Землячки, напротив д. 122 по ул. Историческая

ул. Землячки, д. 80а

ул. Землячки, д. 40

ул. Землячки, д. 27

ул. Землячки, ООТ «СК Профессионал»

ул. Историческая, д. 138

ул. Историческая, д. 187

ул. Историческая – ул. Домостроителей

ул. им. Римского-Корсакова, д. 24

ул. Продольная, д. 94

б-р 30-летия Победы, д. 40

б-р 30-летия Победы, д. 54А

пр. им. Жукова, д. 73

пр. им. Жукова, д. 106а

пр. им. Жукова, д. 112 (в сторону ул. Землячки)

пр. им. Жукова, д. 112 (в сторону ул. Хорошева)

пр. им. Жукова, д. 169 (два адреса)

пр. им. Жукова, д. 24

пр. им. Жукова – ул. Иртышская

пр. им. Жукова – ул. Трехгорная

пр. им. Жукова – ул. Хорошева

пр. им. Жукова – ул. Качинцев

пр. им. Жукова от ул. Качинцев до ул. Трехгорная (в сторону Центрального района)

ул. Качинцев – пр. им. Жукова

шоссе Авиаторов – пр-д Таймырский

шоссе Авиаторов / ул. Авторемонтная

шоссе Авиаторов, д. 3

ул. им. Константина Симонова, д. 31

ул. Симонова – ул. 8-й Воздушной Армии

ул. Покрышкина (напротив д. 6Б по ул. 8-й Воздушной Армии)

Дорожников проезд, д. 12

пос. Гумрак, ул. Ленина/пер. Лесной

ул. Ленина, 3а, п. Гумрак

ул. им. В.И. Ленина (Рабочий Пос. Гумрак Тер.), напротив д. 51Б по ул. Маршала Жукова





Краснооктябрьский район





ул. Маршала Еременко, напротив д. 57

ул. Маршала Еременко, д. 82

ул. Маршала Еременко, д. 13к

ул. им. Маршала Еременко – ул. им. 39 Гвардейской Дивизии

пр. Металлургов, д. 29

пр. Металлургов, д. 23

пр. Металлургов – ул. Кузнецова (в обе стороны)

пр. Ленина – ул. Штеменко

пр. Ленина, д. 116а

пр. Ленина, д. 114

пр. Ленина, д. 121

пр. Ленина, д. 73

пр. Ленина, д. 147

пр. Ленина, д. 107

пр. Ленина – пр. Металлургов

пр. Ленина – ул. им. 39-й Гв. Дивизии

ул. Менделеева, д. 202А

ул. Менделеева, д. 236

ул. Менделеева, д. 222а

ул. Менделеева – ул. Асланова

ул. Генерала Штеменко, д. 44/1

ул. Генерала Штеменко, д. 3а

ул. Генерала Штеменко, д. 23

ул. 39-й Гвардейской, д. 30

ул. 39-й Гвардейской (у дома № 79 по пр. Ленина)

ул. Тарифная, д. 11

ул. Германа Титова, д. 10б

ул. Кубинская, д. 26

ул. им. Качалова, д. 37

ул. Лермонтова – ул. Геническая

ул. Титова – ул. Таращанцев

ул. Краснополянская, д. 23

пересечение ул. Еременко с ул. Титова





Тракторозаводский район





ул. Ополченская, д. 15

ул. Ополченская, д. 16Б

ул. Ополченская, д. 1

ул. Ополченская, д. 16

ул. Ополченская, д. 11б

ул. Ополченская, д. 5

ул. Ополченская, д. 27б

ул. Дегтярева, д. 8а

ул. Героев Шипки, д. 29

ул. Героев Шипки, д. 27а

ул. Шурухина (остановка «Алюминиевское кладбище»)

ул. Шурухина, напротив д. 42/3 по ул. Вильнюсская

ул. Шурухина, напротив д. 59

ул. Шурухина, поворот на СНТ «Дзержинец»

ул. им. Николая Отрады, д. 15

ул. им. Н. Отрады – ул. Богомольца

ул. им. Н. Отрады – ул. Кастерина

ул. им. Н. Отрады – ул. Мясникова

ул. им. Николая Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка

3-я продольная магистраль – ул. Костюченко

3-я продольная магистраль, 9 км (со стороны Краснооктябрьского р-на)

3-я продольная магистраль, 9 км (в сторону Краснооктябрьского р-на)

поворот на п. Селезневка, 3-я продольная магистраль

ул. им. Александрова, д. 94

ул. Героев Тулы, д. 9, пос. ГЭС

подъезд к Волжской ГЭС со стороны г. Волгограда

ул. Латошинская, д. 103/933

ул. им. Шкирятова, д. 31

пр. им. Ленина, д. 225

пр. им. Ленина, д. 197Б (в сторону Волжского)

пр. им. Ленина, д. 197б

пр. им. Ленина – ул. Михайлова

пр. им. Ленина – ул. Дегтярева





Красноармейский район





пр-т Героев Сталинграда, после пересечения с ул. Лазоревой

пр-т Героев Сталинграда, перед пересечением с ул. Лазоревая

пр-т Героев Сталинграда, д. 72А

пр. Героев Сталинграда – б-р Энгельса

ул. Лазоревая, у д. 142 по ул. Луговая

ул. Лазоревая, д. 168

ул. Лазоревая – ул. Ольгинская

ул. Лазоревая – ул. Водников

ул. им. Довженко, д. 6

ул. им. Генерала Романенко, д. 66

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 64а

ул. 40 лет ВЛКСМ – ул. Моцарта

пересечение ул. Латвийская и ул. Ялтинская





Прочие адреса в Волгограде и области:





АД 18 ОП РЗ 18К-1 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск, 6 км, Светлоярский р-н

АД 18 ОП РЗ 18К-1, 12 км, Светлоярский р-н

АД 18 ОП РЗ 18К-1, 18 км, Светлоярский р-н

Первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волгу, 8 км, Среднеахтубинский р-н

Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу. Второй пусковой комплекс, 2 км, г. Волжский

Строительство 2, 3 и 4 пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу. 2-й пусковой комплекс, 2 км, г. Волжский

а/д Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань), 38 км + 528 м, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 658 км, Новониколаевский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 682 км + 700 м, Новониколаевский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 689 км, Новоаннинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 719 км + 267 м, Новоаннинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 744 км, Новоаннинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 754 км, Михайловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 786 км 222 м, г. Михайловка

а/д Р-22 «Каспий», 787 км, г. Михайловка

а/д Р-22 «Каспий», 792 км, Михайловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 793 км, Михайловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 798 км, Михайловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 809 км + 580 м, Михайловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 813 км + 240 м, Фроловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 817 км, Фроловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 850 км + 270 м, Фроловский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 865 км, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 883 км 821 м, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 885 км, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 888 км + 112 м, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 899 км, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 916 км, Иловлинский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 922 км, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 933 км + 150 м, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 936 км, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 940 км + 190 м, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 958 км, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 960 км + 065 м, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 1023 км + 100 м, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», 1029 км, п. Райгород, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 41 км + 012, с. Малые Чапурники, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 44 км, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 55 км + 556, с. Дубовый Овраг, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 70 км + 450 м, с. Цаца, Светлоярский р-н

а/д Р-22 «Каспий», обход Волгограда, 8 км, Городищенский р-н

а/д Р-22 «Каспий», обход Волгограда, 19 км, Городищенский р-н

а/д Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», 465 км + 800 м, Камышинский р-н

а/д Р-228, 492 км, Камышинский р-н

а/д Р-228, 507 км 875 м, Камышинский р-н

а/д Р-228, 510 км (в пределах ул. Сорокиных и Маресьева), г. Камышин

а/д Р-228, 535 км, Камышинский р-н

а/д Р-228, 544 км + 780 м, Камышинский р-н

а/д Р-228, 548 км, Камышинский р-н

а/д Р-228, 554 км, Камышинский р-н

а/д Р-228, 582 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 601 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 603 км + 906 м, Дубовский р-н

а/д Р-228, 608 км + 840 м, Дубовский р-н

а/д Р-228, 616 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 623 км + 379 м, Дубовский р-н

а/д Р-228, 631–630 км, с. Оленье, Дубовский р-н

а/д Р-228, 632 км, с. Оленье, Дубовский р-н

а/д Р-228, 640 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 653 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 655 км + 560 м, Дубовский р-н

а/д Р-228, 660 км, Дубовский р-н

а/д Р-228, 662 км + 353 м, Городищенский р-н

а/д Р-228, 670 км + 023 м, Городищенский р-н

а/д Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», 580 км, Николаевский р-н

а/д Р-229, 600 км, Ленинское сельское поселение, Николаевский р-н

а/д Р-229, 634 км, Быковский р-н

а/д Р-229, 651 км + 70, Быковский р-н

а/д Р-229, 673 км, Быковский р-н

а/д Р-229, 684 км, Быковский р-н

а/д Р-229, 702 км, Быковский р-н

а/д Р-229, 715 км, Среднеахтубинский р-н

а/д Р-229, 740 км, Среднеахтубинский р-н

а/д Р-229, 744 км + 420 м, Среднеахтубинский р-н

а/д Р-229, 750 км + 330 м, г. Волжский

а/д Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», 14 км (объезд пос. Горьковского), Городищенский р-н

а/д Р-260, 22 км, Городищенский р-н

а/д Р-260, 33 км + 500 м, Городищенский р-н

а/д Р-260, 36 км + 150 м, Городищенский р-н

а/д Р-260, 39 км (рп Новый Рогачик), Городищенский р-н

а/д Р-260, 43 км + 950 м, Городищенский р-н

а/д Р-260, 55 км + 970 м, Калачевский р-н

а/д Р-260, 58 км, Калачевский р-н

а/д Р-260, 72 км, Калачевский р-н

а/д Р-260, 74 км, Калачевский р-н

а/д Р-260, 100 км + 950 м, Калачевский р-н

а/д Р-260, 110 км, Суровикинский р-н

а/д Р-260, 129 км, Суровикинский р-н

а/д Р-260, 174 км, Чернышковский р-н

а/д Р-260, 191 км, Чернышковский р-н

а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 88 км + 800, Октябрьский р-н

а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 121 км + 425, п. Октябрьский, Октябрьский р-н

а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 185 км + 400, Котельниковский р-н

а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 41 км + 974, Среднеахтубинский р-н

а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 53 км + 300, Ленинский р-н

а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 65 км + 140 м, Ленинский р-н

а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 87 км, Ленинский р-н

а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 3 км + 800 м, х. Госпитомник, Среднеахтубинский р-н

а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 8 км + 200, Среднеахтубинский р-н

а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 18 км, Среднеахтубинский р-н

а/д 18К-2 «Волгоград – Средняя Ахтуба», 5 км 600 м, на въезде х. Бурковский, Среднеахтубинский р-н

а/д 18К-2, 17 км 100 м, п. Колхозная Ахтуба, Среднеахтубинский р-н

а/д «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», 6 км + 200, Жирновский р-н

а/д «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», 181 км + 840, г. Михайловка

а/д «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин», 49 км + 850 (рп Линево), Жирновский р-н

а/д «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин», 162 км + 350, Камышинский р-н

а/д «Иловля – Ольховка – Камышин», 0 км + 900, пгт Иловля, Иловлинский р-н

а/д «Михайловка (15 км) – Серафимович – Суровикино», 10 км + 754 (ст. Арчединская), Михайловский р-н

а/д «Михайловка (15 км) – Серафимович – Суровикино», 31 км + 710 (х. Трясиновский), Серафимовичский р-н

а/д «Самойловка (Саратовская обл.) – Елань – Новоаннинский – Шумилинская (Ростовская обл.)», 21 км + 135, Еланский р-н

а/д «Новый Рогачик – Волгоград», 2 км + 900, Городищенский р-н

ул. Донская, д. 3, г. Серафимович

ул. Волгоградская, д. 47, г. Камышин

ул. Пролетарская, д. 47, г. Камышин

ул. Ленина, д. 215б, г. Краснослободск

ул. Октябрьская, д. 40, рп Средняя Ахтуба

ул. Кузнецкая-1, д. 32, рп Средняя Ахтуба

рабочий посёлок Себрово, ул. Краснодарская, д. 38, ГО Михайловка

ул. Центральная, д. 24, а/д 18К-6, Филоновское сельское поселение, х. Рожновский, Новоаннинский р-н





Волжский





ул. им. Генерала Карбышева, д. 82

ул. Пушкина, напротив д. 117а

пр. им. Ленина, д. 60

пр. им. Ленина, д. 2Ж

ул. Оломоуцкая, д. 21д (пешеходы)

пр. Ленина – ул. Казначеева (пешеходы)

ул. Западная, д. 16а (пешеходы, скорость)

пр. Ленина – ул. Волгодонская (пешеходы)

пр. Ленина – ул. Академика Гайдара (пешеходы)

ул. Энгельса, д. 33 (пешеходы, скорость)

пр. Металлургов (ООТ ТПЦ-2)

ул. им. Генерала Карбышева, д. 5

ул. Химиков, д. 1

пр. Ленина – ул. 40 лет Победы

пр. им. Ленина, д. 95 (знак 3.27)

ул. 40 лет Победы, д. 59 (знак 3.27)

пр. им. Ленина, д. 46 (знак 3.27)

ул. 40 лет Победы, д. 37 (знак 3.27)

ул. Свердлова, д. 24

ул. Шоссейная, в районе пересечения с ул. Нагорная

ул. им. Карла Маркса, д. 43

ул. Оломоуцкая, д. 26

ул. Мира, д. 125

ул. им. Генерала Карбышева, д. 85

ул. Карбышева – ул. Заводская

ул. Карбышева – ул. Александрова

ул. Пушкина – ул. 87-й Гвардейской Дивизии (напротив д. 176 по ул. Пушкина)

ул. Горького – ул. Логинова

пр. Ленина – ул. Шоссейная

ул. Мира – ул. Пионерская

ул. Паромная, д. 3а

ул. Машиностроителей, д. 4

пр. им. Ленина, д. 21 (знак 3.4)

ул. Пушкина, д. 85

ул. Энгельса – ул. Пушкина

пр. им. Ленина – ул. им. 39-й Гв. Дивизии

пр. им. Ленина – ул. Александрова

пр. им. Ленина – ул. Оломоуцкая

ул. Мира – ул. 40 лет Победы

пр. им. Ленина – ул. 87 Гвардейской Дивизии

пр. им. Ленина, д. 97 (в сторону г. Волгограда)

пр. им. Ленина, д. 97 (в сторону р.п. Средняя Ахтуба)

ул. им. Генерала Карбышева, д. 120 (от ул. Александрова)

ул. им. Генерала Карбышева, д. 120 (от ул. Оломоуцкая)

ул. им. Генерала Карбышева, д. 57

ул. им. Генерала Карбышева, д. 5

пр. им. Ленина, д. 75 (знак 3.4)

пр. им. Ленина, д. 72 (знак 3.4)

ул. Мира – ул. Оломоуцкая (пешеходы, скорость)





Другие населённые пункты и трассы:





г. Камышин: ул. Волгоградская, д. 47; ул. Пролетарская, д. 47; а/д Р-228, 510 км

г. Михайловка: а/д Р-22 «Каспий», 786 км 222 м; 787 км

г. Краснослободск: ул. Ленина, д. 215б

рп Средняя Ахтуба: ул. Октябрьская, д. 40; ул. Кузнецкая-1, д. 32

г. Серафимович: ул. Донская, д. 3

рп Себрово, ГО Михайловка: ул. Краснодарская, д. 38

х. Рожновский, Новоаннинский р-н: ул. Центральная, д. 24

п. Райгород, Светлоярский р-н: а/д Р-22 «Каспий», 1029 км

с. Малые Чапурники, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 41 км

с. Дубовый Овраг, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 55 км

с. Цаца, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 70 км

с. Оленье, Дубовский р-н: а/д Р-228, 631–630 км; 632 км

п. Октябрьский, Октябрьский р-н: а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 121 км

х. Госпитомник, Среднеахтубинский р-н: а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 3 км

х. Бурковский, Среднеахтубинский р-н: а/д 18К-2, 5 км 600 м

п. Колхозная Ахтуба, Среднеахтубинский р-н: а/д 18К-2, 17 км 100 м

рп Линево, Жирновский р-н: а/д «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин», 49 км

пгт Иловля, Иловлинский р-н: а/д «Иловля – Ольховка – Камышин», 0 км 900 м

ст. Арчединская, Михайловский р-н: а/д «Михайловка – Серафимович – Суровикино», 10 км

х. Трясиновский, Серафимовичский р-н: а/д «Михайловка – Серафимович – Суровикино», 31 км

с. Елань, Еланский р-н: а/д «Самойловка – Елань – Новоаннинский – Шумилинская», 21 км





Полный перечень с координатами и видами фиксируемых нарушений доступен на официальном сайте Госавтоинспекции. Водителям рекомендуется учитывать эти адреса при планировании маршрутов.



