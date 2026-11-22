Госавтоинспекция Волгоградской области опубликовала обновлённый перечень стационарных комплексов, фиксирующих нарушения ПДД. Помимо привычных камер, отслеживающих скорость, использование ремней безопасности и внешних световых приборов, в списке появился новый пункт – фиксация непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах. Новые комплексы заработали практически во всех районах Волгограда, а также в Волжском.
Полный список дорожных камер в материале информагентства.
Волгоград
Центральный район
- наб. 62-й Армии, напротив д. 37 по ул. Чуйкова
- наб. 62-й Армии, д. 80 (в сторону Краснооктябрьского р-на)
- наб. 62-й Армии, музей-панорама «Сталинградская битва»
- наб. 62-й Армии, д. 80 (в сторону Ворошиловского р-на)
- пр. им. В.И. Ленина, д. 63А
- пр. им. В.И. Ленина, д. 55
- пр. им. В.И. Ленина, д. 29
- пр. им. В.И. Ленина, д. 65
- пр. им. В.И. Ленина, мост через р. Царица
- ул. им. Маршала Чуйкова, д. 35
- ул. Комсомольская, напротив д. 11 по ул. Мира
- ул. Комсомольская, напротив д. 3 по ул. Невская
- ул. Невская, д. 10б
- ул. им. Рокоссовского, д. 54
- ул. им. Рокоссовского, д. 72
- ул. им. Рокоссовского, напротив д. 18А по ул. Невская
- ул. им. Рокоссовского, д. 65
- ул. им. Рокоссовского, д. 2Г (в сторону ул. Елецкая)
- ул. им. Рокоссовского, д. 2Г (в сторону ул. Голубинская)
- ул. Краснознаменская – ул. Мира
- пр. Ленина – Аллея Героев
- пр. Ленина (от ул. Ленина до ул. Краснознаменская)
- пр. Ленина (от ул. Симбирцева до ул. Комсомольская)
- пр. Ленина – ул. Комсомольская
- пр. Ленина – ул. им. 7-й Гвардейской дивизии
- пр. Ленина – ул. Пражская
- ул. Хиросимы – ул. Пархоменко
- ул. Коммунистическая, Привокзальная площадь
- ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Калинина
- ул. Рабоче-Крестьянская – ул. Иркутская
- ул. Рабоче-Крестьянская, д. 38
- ул. Рабоче-Крестьянская, д. 61
- ул. Рабоче-Крестьянская (от ул. Базисная до д. 134 по ул. Нагорная)
- ул. им. Степана Разина, напротив д. 2А по ул. Калинина
- ул. Неждановой, напротив д. 40
- ул. Неждановой, д. 39
- ул. Елецкая, напротив д. 142 (СОШ 104)
- ул. Елецкая – ул. Кузнецкая
- ул. Пугаческая – ул. Калинина (два адреса)
- ул. Ростовская, д. 15а
- ул. Ростовская, д. 2
- ул. Череповецкая, напротив д. 323 Максимовского разъезда
- ул. Череповецкая, д. 40
- ул. Череповецкая – ул. Ардатовская
- ул. Череповецкая – ул. Ростовская
- ул. Базисная, напротив д. 133 по ул. Львовская
- ул. Глубокоовражная (напротив АЗС Газпром)
- ул. Рабоче-Крестьянская у дома 9, 9Б
- автодорога 18 ОП РЗ 18А-5 «3-я Продольная магистраль», мост через р. Царица
- 3-я Продольная магистраль, поворот на СНТ «Дружба-2»
- ул. Краснопресненская, д. 5
- ул. Электролесовская, д. 45 (два адреса)
- ул. Электролесовская, д. 15
- ул. Электролесовская, д. 37/1 (два адреса)
- Университетский просп., д. 94
- Университетский просп., д. 80
- Университетский просп., д. 107
- Университетский просп., д. 25
- Университетский просп. – ул. Сухова (напротив ул. Песчанокопской, 15)
- ул. им. Максима Загорулько, напротив просп. Университетский, д. 107
- ул. Волгоградская (Рабочий Пос. Горьковский), д. 20
- ул. Засекина – ул. Пожарского
- ул. Маршала Василевского (напротив д. 3 по ул. Зевина)
- выезд из тоннеля мкр. 201 Тулака в сторону ул. Р.-Крестьянской
- въезд в тоннель мкр. 201 Тулака со стороны ул. Р.-Крестьянской
- ул. Небесная, 250 м от поворота на СНТ Садовод, в сторону п. Песчанка
- пр. Университетский – ул. Тормосиновская
- ул. им. Кирова, д. 96
- ул. им. Кирова, д. 128б
- ул. 64-й Армии, д. 12
- ул. 64-й Армии, д. 79
- ул. 64-й Армии – ул. Засекина
- ул. им. 64 Армии – ул. им. Кирова
- ул. Песчаная, д. 50
- ул. Колосовая, д. 12
- ул. Лазоревая, напротив п. Веселая Балка, д. 1
- ул. Лазоревая – ул. С. Чекалина
- ул. Лимоновая, ООТ 9-я Больница
- ул. Лимоновая – ул. Тополевая
- ул. Абганеровская, д. 110
- пос. им. Саши Чекалина тер., д. 88
- ул. Ангарская, д. 114
- ул. Ангарская, д. 134
- ул. Ангарская, д. 93
- ул. Ангарская, д. 69/1
- ул. Ангарская, д. 45
- ул. Ангарская, д. 100
- ул. Ангарская – ул. Рокоссовского
- 3-я продольная магистраль – ул. Ангарская
- ул. Хорошева, д. 73а
- ул. Хорошева, д. 10
- ул. Хорошева, д. 48
- ул. Рионская, д. 14
- ул. Полоненко, д. 14
- ул. Авиаторов, д. 12а, 13, 3
- ул. Шекснинская, д. 48
- ул. Землячки, д. 41б
- ул. Землячки, напротив д. 122 по ул. Историческая
- ул. Землячки, д. 80а
- ул. Землячки, д. 40
- ул. Землячки, д. 27
- ул. Землячки, ООТ «СК Профессионал»
- ул. Историческая, д. 138
- ул. Историческая, д. 187
- ул. Историческая – ул. Домостроителей
- ул. им. Римского-Корсакова, д. 24
- ул. Продольная, д. 94
- б-р 30-летия Победы, д. 40
- б-р 30-летия Победы, д. 54А
- пр. им. Жукова, д. 73
- пр. им. Жукова, д. 106а
- пр. им. Жукова, д. 112 (в сторону ул. Землячки)
- пр. им. Жукова, д. 112 (в сторону ул. Хорошева)
- пр. им. Жукова, д. 169 (два адреса)
- пр. им. Жукова, д. 24
- пр. им. Жукова – ул. Иртышская
- пр. им. Жукова – ул. Трехгорная
- пр. им. Жукова – ул. Хорошева
- пр. им. Жукова – ул. Качинцев
- пр. им. Жукова от ул. Качинцев до ул. Трехгорная (в сторону Центрального района)
- ул. Качинцев – пр. им. Жукова
- шоссе Авиаторов – пр-д Таймырский
- шоссе Авиаторов / ул. Авторемонтная
- шоссе Авиаторов, д. 3
- ул. им. Константина Симонова, д. 31
- ул. Симонова – ул. 8-й Воздушной Армии
- ул. Покрышкина (напротив д. 6Б по ул. 8-й Воздушной Армии)
- Дорожников проезд, д. 12
- пос. Гумрак, ул. Ленина/пер. Лесной
- ул. Ленина, 3а, п. Гумрак
- ул. им. В.И. Ленина (Рабочий Пос. Гумрак Тер.), напротив д. 51Б по ул. Маршала Жукова
- ул. Маршала Еременко, напротив д. 57
- ул. Маршала Еременко, д. 82
- ул. Маршала Еременко, д. 13к
- ул. им. Маршала Еременко – ул. им. 39 Гвардейской Дивизии
- пр. Металлургов, д. 29
- пр. Металлургов, д. 23
- пр. Металлургов – ул. Кузнецова (в обе стороны)
- пр. Ленина – ул. Штеменко
- пр. Ленина, д. 116а
- пр. Ленина, д. 114
- пр. Ленина, д. 121
- пр. Ленина, д. 73
- пр. Ленина, д. 147
- пр. Ленина, д. 107
- пр. Ленина – пр. Металлургов
- пр. Ленина – ул. им. 39-й Гв. Дивизии
- ул. Менделеева, д. 202А
- ул. Менделеева, д. 236
- ул. Менделеева, д. 222а
- ул. Менделеева – ул. Асланова
- ул. Генерала Штеменко, д. 44/1
- ул. Генерала Штеменко, д. 3а
- ул. Генерала Штеменко, д. 23
- ул. 39-й Гвардейской, д. 30
- ул. 39-й Гвардейской (у дома № 79 по пр. Ленина)
- ул. Тарифная, д. 11
- ул. Германа Титова, д. 10б
- ул. Кубинская, д. 26
- ул. им. Качалова, д. 37
- ул. Лермонтова – ул. Геническая
- ул. Титова – ул. Таращанцев
- ул. Краснополянская, д. 23
- пересечение ул. Еременко с ул. Титова
- ул. Ополченская, д. 15
- ул. Ополченская, д. 16Б
- ул. Ополченская, д. 1
- ул. Ополченская, д. 16
- ул. Ополченская, д. 11б
- ул. Ополченская, д. 5
- ул. Ополченская, д. 27б
- ул. Дегтярева, д. 8а
- ул. Героев Шипки, д. 29
- ул. Героев Шипки, д. 27а
- ул. Шурухина (остановка «Алюминиевское кладбище»)
- ул. Шурухина, напротив д. 42/3 по ул. Вильнюсская
- ул. Шурухина, напротив д. 59
- ул. Шурухина, поворот на СНТ «Дзержинец»
- ул. им. Николая Отрады, д. 15
- ул. им. Н. Отрады – ул. Богомольца
- ул. им. Н. Отрады – ул. Кастерина
- ул. им. Н. Отрады – ул. Мясникова
- ул. им. Николая Отрады, дамба через р. Мокрая Мечетка
- 3-я продольная магистраль – ул. Костюченко
- 3-я продольная магистраль, 9 км (со стороны Краснооктябрьского р-на)
- 3-я продольная магистраль, 9 км (в сторону Краснооктябрьского р-на)
- поворот на п. Селезневка, 3-я продольная магистраль
- ул. им. Александрова, д. 94
- ул. Героев Тулы, д. 9, пос. ГЭС
- подъезд к Волжской ГЭС со стороны г. Волгограда
- ул. Латошинская, д. 103/933
- ул. им. Шкирятова, д. 31
- пр. им. Ленина, д. 225
- пр. им. Ленина, д. 197Б (в сторону Волжского)
- пр. им. Ленина, д. 197б
- пр. им. Ленина – ул. Михайлова
- пр. им. Ленина – ул. Дегтярева
- пр-т Героев Сталинграда, после пересечения с ул. Лазоревой
- пр-т Героев Сталинграда, перед пересечением с ул. Лазоревая
- пр-т Героев Сталинграда, д. 72А
- пр. Героев Сталинграда – б-р Энгельса
- ул. Лазоревая, у д. 142 по ул. Луговая
- ул. Лазоревая, д. 168
- ул. Лазоревая – ул. Ольгинская
- ул. Лазоревая – ул. Водников
- ул. им. Довженко, д. 6
- ул. им. Генерала Романенко, д. 66
- ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 64а
- ул. 40 лет ВЛКСМ – ул. Моцарта
- пересечение ул. Латвийская и ул. Ялтинская
- АД 18 ОП РЗ 18К-1 Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск, 6 км, Светлоярский р-н
- АД 18 ОП РЗ 18К-1, 12 км, Светлоярский р-н
- АД 18 ОП РЗ 18К-1, 18 км, Светлоярский р-н
- Первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волгу, 8 км, Среднеахтубинский р-н
- Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу. Второй пусковой комплекс, 2 км, г. Волжский
- Строительство 2, 3 и 4 пусковых комплексов мостового перехода через р. Волгу. 2-й пусковой комплекс, 2 км, г. Волжский
- а/д Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань), 38 км + 528 м, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 658 км, Новониколаевский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 682 км + 700 м, Новониколаевский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 689 км, Новоаннинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 719 км + 267 м, Новоаннинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 744 км, Новоаннинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 754 км, Михайловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 786 км 222 м, г. Михайловка
- а/д Р-22 «Каспий», 787 км, г. Михайловка
- а/д Р-22 «Каспий», 792 км, Михайловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 793 км, Михайловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 798 км, Михайловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 809 км + 580 м, Михайловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 813 км + 240 м, Фроловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 817 км, Фроловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 850 км + 270 м, Фроловский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 865 км, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 883 км 821 м, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 885 км, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 888 км + 112 м, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 899 км, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 916 км, Иловлинский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 922 км, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 933 км + 150 м, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 936 км, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 940 км + 190 м, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 958 км, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 960 км + 065 м, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 1023 км + 100 м, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», 1029 км, п. Райгород, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 41 км + 012, с. Малые Чапурники, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 44 км, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 55 км + 556, с. Дубовый Овраг, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», подъезд к г. Элиста, 70 км + 450 м, с. Цаца, Светлоярский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», обход Волгограда, 8 км, Городищенский р-н
- а/д Р-22 «Каспий», обход Волгограда, 19 км, Городищенский р-н
- а/д Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», 465 км + 800 м, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 492 км, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 507 км 875 м, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 510 км (в пределах ул. Сорокиных и Маресьева), г. Камышин
- а/д Р-228, 535 км, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 544 км + 780 м, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 548 км, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 554 км, Камышинский р-н
- а/д Р-228, 582 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 601 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 603 км + 906 м, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 608 км + 840 м, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 616 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 623 км + 379 м, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 631–630 км, с. Оленье, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 632 км, с. Оленье, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 640 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 653 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 655 км + 560 м, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 660 км, Дубовский р-н
- а/д Р-228, 662 км + 353 м, Городищенский р-н
- а/д Р-228, 670 км + 023 м, Городищенский р-н
- а/д Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», 580 км, Николаевский р-н
- а/д Р-229, 600 км, Ленинское сельское поселение, Николаевский р-н
- а/д Р-229, 634 км, Быковский р-н
- а/д Р-229, 651 км + 70, Быковский р-н
- а/д Р-229, 673 км, Быковский р-н
- а/д Р-229, 684 км, Быковский р-н
- а/д Р-229, 702 км, Быковский р-н
- а/д Р-229, 715 км, Среднеахтубинский р-н
- а/д Р-229, 740 км, Среднеахтубинский р-н
- а/д Р-229, 744 км + 420 м, Среднеахтубинский р-н
- а/д Р-229, 750 км + 330 м, г. Волжский
- а/д Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», 14 км (объезд пос. Горьковского), Городищенский р-н
- а/д Р-260, 22 км, Городищенский р-н
- а/д Р-260, 33 км + 500 м, Городищенский р-н
- а/д Р-260, 36 км + 150 м, Городищенский р-н
- а/д Р-260, 39 км (рп Новый Рогачик), Городищенский р-н
- а/д Р-260, 43 км + 950 м, Городищенский р-н
- а/д Р-260, 55 км + 970 м, Калачевский р-н
- а/д Р-260, 58 км, Калачевский р-н
- а/д Р-260, 72 км, Калачевский р-н
- а/д Р-260, 74 км, Калачевский р-н
- а/д Р-260, 100 км + 950 м, Калачевский р-н
- а/д Р-260, 110 км, Суровикинский р-н
- а/д Р-260, 129 км, Суровикинский р-н
- а/д Р-260, 174 км, Чернышковский р-н
- а/д Р-260, 191 км, Чернышковский р-н
- а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 88 км + 800, Октябрьский р-н
- а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 121 км + 425, п. Октябрьский, Октябрьский р-н
- а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 185 км + 400, Котельниковский р-н
- а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 41 км + 974, Среднеахтубинский р-н
- а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 53 км + 300, Ленинский р-н
- а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 65 км + 140 м, Ленинский р-н
- а/д «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», 87 км, Ленинский р-н
- а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 3 км + 800 м, х. Госпитомник, Среднеахтубинский р-н
- а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 8 км + 200, Среднеахтубинский р-н
- а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 18 км, Среднеахтубинский р-н
- а/д 18К-2 «Волгоград – Средняя Ахтуба», 5 км 600 м, на въезде х. Бурковский, Среднеахтубинский р-н
- а/д 18К-2, 17 км 100 м, п. Колхозная Ахтуба, Среднеахтубинский р-н
- а/д «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», 6 км + 200, Жирновский р-н
- а/д «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская», 181 км + 840, г. Михайловка
- а/д «Калининск (Саратовская область) – Жирновск – Котово – Камышин», 49 км + 850 (рп Линево), Жирновский р-н
- а/д «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин», 162 км + 350, Камышинский р-н
- а/д «Иловля – Ольховка – Камышин», 0 км + 900, пгт Иловля, Иловлинский р-н
- а/д «Михайловка (15 км) – Серафимович – Суровикино», 10 км + 754 (ст. Арчединская), Михайловский р-н
- а/д «Михайловка (15 км) – Серафимович – Суровикино», 31 км + 710 (х. Трясиновский), Серафимовичский р-н
- а/д «Самойловка (Саратовская обл.) – Елань – Новоаннинский – Шумилинская (Ростовская обл.)», 21 км + 135, Еланский р-н
- а/д «Новый Рогачик – Волгоград», 2 км + 900, Городищенский р-н
- ул. Донская, д. 3, г. Серафимович
- ул. Волгоградская, д. 47, г. Камышин
- ул. Пролетарская, д. 47, г. Камышин
- ул. Ленина, д. 215б, г. Краснослободск
- ул. Октябрьская, д. 40, рп Средняя Ахтуба
- ул. Кузнецкая-1, д. 32, рп Средняя Ахтуба
- рабочий посёлок Себрово, ул. Краснодарская, д. 38, ГО Михайловка
- ул. Центральная, д. 24, а/д 18К-6, Филоновское сельское поселение, х. Рожновский, Новоаннинский р-н
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 82
- ул. Пушкина, напротив д. 117а
- пр. им. Ленина, д. 60
- пр. им. Ленина, д. 2Ж
- ул. Оломоуцкая, д. 21д (пешеходы)
- пр. Ленина – ул. Казначеева (пешеходы)
- ул. Западная, д. 16а (пешеходы, скорость)
- пр. Ленина – ул. Волгодонская (пешеходы)
- пр. Ленина – ул. Академика Гайдара (пешеходы)
- ул. Энгельса, д. 33 (пешеходы, скорость)
- пр. Металлургов (ООТ ТПЦ-2)
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 5
- ул. Химиков, д. 1
- пр. Ленина – ул. 40 лет Победы
- пр. им. Ленина, д. 95 (знак 3.27)
- ул. 40 лет Победы, д. 59 (знак 3.27)
- пр. им. Ленина, д. 46 (знак 3.27)
- ул. 40 лет Победы, д. 37 (знак 3.27)
- ул. Свердлова, д. 24
- ул. Шоссейная, в районе пересечения с ул. Нагорная
- ул. им. Карла Маркса, д. 43
- ул. Оломоуцкая, д. 26
- ул. Мира, д. 125
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 85
- ул. Карбышева – ул. Заводская
- ул. Карбышева – ул. Александрова
- ул. Пушкина – ул. 87-й Гвардейской Дивизии (напротив д. 176 по ул. Пушкина)
- ул. Горького – ул. Логинова
- пр. Ленина – ул. Шоссейная
- ул. Мира – ул. Пионерская
- ул. Паромная, д. 3а
- ул. Машиностроителей, д. 4
- пр. им. Ленина, д. 21 (знак 3.4)
- ул. Пушкина, д. 85
- ул. Энгельса – ул. Пушкина
- пр. им. Ленина – ул. им. 39-й Гв. Дивизии
- пр. им. Ленина – ул. Александрова
- пр. им. Ленина – ул. Оломоуцкая
- ул. Мира – ул. 40 лет Победы
- пр. им. Ленина – ул. 87 Гвардейской Дивизии
- пр. им. Ленина, д. 97 (в сторону г. Волгограда)
- пр. им. Ленина, д. 97 (в сторону р.п. Средняя Ахтуба)
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 120 (от ул. Александрова)
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 120 (от ул. Оломоуцкая)
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 57
- ул. им. Генерала Карбышева, д. 5
- пр. им. Ленина, д. 75 (знак 3.4)
- пр. им. Ленина, д. 72 (знак 3.4)
- ул. Мира – ул. Оломоуцкая (пешеходы, скорость)
- г. Камышин: ул. Волгоградская, д. 47; ул. Пролетарская, д. 47; а/д Р-228, 510 км
- г. Михайловка: а/д Р-22 «Каспий», 786 км 222 м; 787 км
- г. Краснослободск: ул. Ленина, д. 215б
- рп Средняя Ахтуба: ул. Октябрьская, д. 40; ул. Кузнецкая-1, д. 32
- г. Серафимович: ул. Донская, д. 3
- рп Себрово, ГО Михайловка: ул. Краснодарская, д. 38
- х. Рожновский, Новоаннинский р-н: ул. Центральная, д. 24
- п. Райгород, Светлоярский р-н: а/д Р-22 «Каспий», 1029 км
- с. Малые Чапурники, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 41 км
- с. Дубовый Овраг, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 55 км
- с. Цаца, Светлоярский р-н: а/д Р-22, подъезд к Элисте, 70 км
- с. Оленье, Дубовский р-н: а/д Р-228, 631–630 км; 632 км
- п. Октябрьский, Октябрьский р-н: а/д «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», 121 км
- х. Госпитомник, Среднеахтубинский р-н: а/д «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», 3 км
- х. Бурковский, Среднеахтубинский р-н: а/д 18К-2, 5 км 600 м
- п. Колхозная Ахтуба, Среднеахтубинский р-н: а/д 18К-2, 17 км 100 м
- рп Линево, Жирновский р-н: а/д «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин», 49 км
- пгт Иловля, Иловлинский р-н: а/д «Иловля – Ольховка – Камышин», 0 км 900 м
- ст. Арчединская, Михайловский р-н: а/д «Михайловка – Серафимович – Суровикино», 10 км
- х. Трясиновский, Серафимовичский р-н: а/д «Михайловка – Серафимович – Суровикино», 31 км
- с. Елань, Еланский р-н: а/д «Самойловка – Елань – Новоаннинский – Шумилинская», 21 км