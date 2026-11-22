



Армавир принял лучших юниоров Южного федерального округа: 247 атлетов из восьми регионов разыграли путёвки на первенство России. Волгоградская область выставила внушительный десант из 39 спортсменов, и пятеро из них стали призёрами турнира.

Главным героем турнира в составе нашей команды стал 18-летний Матвей Антонов из Ленинска. Тренирующийся под руководством Александра Евланова, он не оставил шансов соперникам в категории до 90 кг и принёс региону единственное золото первенства.

Компанию на пьедестале ему составил ещё один представитель Волгоградской области: в этой же весовой категории бронзу взял Вячеслав Маркин. Также в число призёров вошли Даниил Корнилов-Петрунин (до 100 кг), Екатерина Галдина (до 52 кг) и Ксения Евдокимова (до 63 кг).

Все призёры зонального первенства обеспечили себе участие в первенстве России, которое пройдёт в Оренбурге в марте 2027 года.

Александр Веселовский