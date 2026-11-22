



Волгоградский «Спартак» не смог удержать преимущество в принципиальном матче 3-го тура Евразийской ватерпольной лиги. В напряжённой битве с московским МКСШОР «Восток» красно-белые вели по ходу встречи, но в решающие минуты уступили в серии пенальти – 16:17.

Игра с первых минут пошла на встречных курсах. В первой четверти соперники шли нога в ногу: то одна, то другая команда выходила вперёд. Кульминацией отрезка стал гол Тимура Шайхутдинова в большинстве – он установил ничейный счёт 3:3, и команды ушли на перерыв без преимущества какой-либо из сторон.





Второй период превратился в демонстрацию силы «Спартака». На единственный гол «Востока» волгоградцы ответили серией точных бросков, забив пять безответных мячей. Казалось, соперник уже в нокауте, но москвичи сумели нанести ответный удар: за 40 секунд до большого перерыва они сократили отставание – 5:2.

В третьей четверти «Спартак» продолжил поступательное движение, пусть и без прежней феерии. Отрезок остался за волгоградцами – 4:3. Однако в решающей восьмиминутке сценарий матча перевернулся. «Восток» совершил впечатляющий камбэк, отыграв отставание в четыре мяча. За минуту до финального свистка Даниил Иванников сравнял счёт – 14:14. В ответной атаке Роман Усов не сумел реализовать контратаку на последних секундах, и судьба матча перешла в серию пенальти.





Серия получилась нервной и непредсказуемой. После обмена точными бросками Даниила Иванникова и Степана Андрюкова последовали промахи: сначала Даниил Иванов из «Востока», затем Аскар Махиянов из «Спартака». Вратарь красно-белых Валерий Буров подарил команде надежду, отразив бросок Сергея Скорги, и Роман Усов тут же реализовал свой шанс. Однако решающий бросок Степана Андрюкова не достиг цели – и москвичи вырвали победу – 17:16.





Сергей Буланаев прокомментировал результат матча:

– По ходу матча мы вели в счёте, но соперник резко сократил отставание – казалось, мы немного расслабились. Сложно сейчас подобрать слова, но одно ясно: никакое поражение не должно ломать дух команды. Для «Спартака» даже ничья – это поражение, поэтому мы будем работать, делать выводы и двигаться дальше. Уверен, всё будет хорошо.





«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток» – 16:17 (3:3, 5:2, 4:3, 2:6, пенальти: 2:3)

21 ноября, 12:00. Чемпионат Евразийской ватерпольной лиги. Суперлига, тур 3.

Волгоград. Бассейн: Бассейн ГАУ ДО ВО СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград». Судьи: Александр Карузин, Никита Карузин (оба – Дзержинск).

«Спартак-Волгоград»: Буров – Усов (4), Шулев (1), Рудай (1), Андрюков (2), Буланаев (1), Махиянов (4) – Трусов, Еськов, Жабкин (1), Шайхутдинов (2), Носаев, Чуксин, Власов.

МКСШОР «Восток»: Гудованый – Полухин (2), Коротков (1), Рябов, Юфа (3), Скорга (2), Иванников (5) – Тишкин, Ганиев (2), Онищенко, Кутузов (1), Иванов (1), Корнеев.

Выигранные спринты: 3 – 1.

Удаления: 11 – 10.

5-метровые/голы: 8/4 – 7/4.

Броски по воротам: 38 – 34.

Эффективность бросков: 37% – 41%.





Следующий матч «Спартак-Волгоград» проведёт в субботу, 28 ноября, с лидером чемпионата – казанским «КОС-СИНТЕЗ». Начало встречи – в 12:00.

Александр Веселовский

Фото: Андрей Поручаев