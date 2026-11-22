



«Ротор» в 18-м туре Лиги PARI разошёлся миром со «СКА-Хабаровск» – 1:1. На стадионе имени Ленина при минус одиннадцати Эльдарушев открыл счёт на 26-й минуте, но уже через шесть минут Максимов сравнял с пенальти. Армейцы на этом прервали серию из четырёх побед подряд, волгоградцы – уже шестую встречу кряду играют без побед. В концовке Блиев получил вторую жёлтую карточку, и хозяева доигрывали в меньшинстве. После тура «Ротор» с 22 очками – 11-й, СКА с 20 – 12-й.

Главный тренер СКА-Хабаровск доволен первым таймом и признаёт равенство по итогам матча:

– Если говорить по первому тайму, то играли с небольшим преимуществом. Больше владели мячом, больше имели подходов к воротам соперника. Пропустили необязательный гол – потеряли мяч на чужой половине поля, дали возможность сопернику на быструю атаку. Хорошо, что быстро сквитали. Первый тайм оставил приятное впечатление от игры моей команды. Второй тайм играли на встречных курсах, больше было игры в середине поля. Поэтому такая тяжёлая, но в то же время равная игра. Наверное, и счёт – по игре. К ребятам претензий нет: они полностью отдавались игре.

Второй тайм Жуков объясняет не классом соперника, а его стилем – и здесь его реплика выходит за рамки тактики:

– Соперник, упростив игру, стал играть в длинный футбол. Мы просели не от того, что не готовы к такой игре, – просто они чуть поудачливее были в фазах переходов обороны–атаки. Мы контролировали, сзади играли организованно, не давали создавать моменты. Старались выходить в атаки, которые пресекались фолами «Ротора». Гости в свою очередь постоянно падали, постоянно что-то выпрашивали. Всё-таки в футбол играют мужчины – они играют стоя на ногах, не падая и не апеллируя, как в противоположной команде, я заметил, начиная с первого тайма.

Дмитрий Парфёнов отметил влияние суровых погодных условий на качество футбола:

– Учитывая погодные условия, где-то было много ошибок технического плана, но ехали с настроем брать три очка. Второй тайм показал, что команда очень хотела здесь победить: играли на чужой половине, контролировали все контратаки. В первом тайме адаптировались к реальным условиям.

А потом – зеркальная колкость в сторону арбитража:

– Забили мяч прекрасный. Потом пропустили с пенальти, которые в Хабаровске часто ставят. Мы готовились к этому, конечно. Думали, что нас немножко минует. Нет, не миновало. Тем не менее надо забивать свои моменты, которые у нас были. Парни сидят недовольные, потому что не выиграли, – хочу похвалить команду за тягу к победе.

Во втором тайме адаптировались и добавили в движении:

– Ребята, которые вышли, добавили в переходах, в быстроте, в развитии атаки. Коррекция была небольшая – базовые моменты. Отдельно респект ребятам за дорогу и погоду – достойную игру показали. Не победили, ну ничего, двигаемся дальше. Болельщиков благодарим: они с нами всегда, их поддержка бесценна.

Единственное, что Парфёнов вынес за рамки матча, – календарь. По его подсчётам, у «Ротора» вышло 35 дней почти без игр в разгар осени при том, что туры лига переносит на декабрь:

– К погодным условиям возвращаясь: понятно, у нас страна большая, такие погодные условия. Но мы в сентябре – я сейчас план смотрел – 23 дня тренировались без игр, потому что по календарю матчей не было. Потом в ноябре мы 12 дней отдыхали. Итого 35 дней, когда в наших погодных условиях можно провести шесть-семь матчей. Это я уже не по матчу говорю, я в целом. И не к тому, что у кого-то условия разные, – у всех одинаковые. Просто неправильный календарь, он должен быть более сбалансированным. Какие-то команды договорились – у них уже плюс две игры, кто-то сейчас доигрывает, кто-то что-то переигрывает.

По словам тренера, так быть не должно: одним – паузы и плюс две игры, другим – тройники с перелётами через всю страну.

Самый показательный узел пресс-конференций – что обе стороны недовольны одним и тем же, но с противоположных позиций. Жуков упрекает гостей в симуляции: «постоянно падали, постоянно что-то выпрашивали». Парфёнов – в пристрастии к хозяевам: «пенальти, которые в Хабаровске часто ставят». Один матч, два зеркальных упрёка арбитражу – и ни один тренер не назвал свой эпизод решающим. Волей-неволей обе команды уже выстроили фон для следующей очной встречи.

Александр Веселовский