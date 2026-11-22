



В понедельник, 23 ноября, в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии в Советском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Об этом сообщили «Россети-Юг».

Работы на питающих жилой сектор объектах запланированы с 9:00 до 17:00.

Советский район

Отключение затронет дома по улицам: 3-я Ельшанская, 2а, 2–6, 8–20, 3а, 3, 5а, 5–11; Кабардинская, 15, 17, 21, 21а, 25–31, 31а, 38, 46, 48; Садовая, 25, 31а, 35, 37, 37а, 43; Речная, 2–6, 6а, 8а, 8, 10; Краснорядская, 3–9, 9а, 11, 13, 19а, 2а, 2–8, 8а, 12, 14а, 14–28, 19; Корейская, 1, 21; Якутская, 1–9, 4.

Кировский район

Без света останутся дома по адресам: Краснолиманская, 63–81а, 56а–58; пер. Варненский, 35–37, 32; Елены Колесовой, 1а–25, 2а–36; Грекова, 2–12; Ляпунова, 1г, 1д; Боровиковского, 2–32, 1а–27; пер. Балканский, 35–37, 32.

Тракторозаводский район

Электричество отключат на улицах: Калужская, 1–25; Лавренёва, 2–24, 4/1, 8а, 3–19, 3/2, 15а, 1а, 3а, 3б.

Краснооктябрьский район

Под отключение попадают дома по ул. Прибалтийской, 4, 6, 8, 10, а также МУ Центр по работе с подростками и молодёжью «Ровесник».

На время отключения рекомендуется заранее зарядить гаджеты и, уходя из дома, отключить электроприборы от сети.