



Блогер Хилми Форкс (настоящее имя – Хильми Олейник) дал интервью журналистке Ксении Собчак, в котором рассказал о жизни в волгоградской колонии и планах после освобождения. Выпуск вышел на канале «Осторожно: Собчак». За два дня видео набрало 3 миллиона просмотров, под ним оставили более 9,5 тысяч комментариев.

Многие зрители признались, что после откровений блогера о тюремной жизни и подробностей уголовного дела кардинально изменили представление о нём. Пользователи отмечают, что после освобождения Хилми рассуждает грамотнее и интеллектуальнее, чем ранее. Также обратили внимание, что на интервью он пришёл с цветами.

По словам 32-летнего мужчины, когда он прибыл в колонию, другие заключённые сбежались на него посмотреть, ожидая эпатажного вида. Для безопасности его поместили в барак для инвалидов, где он жил с пожилыми осуждёнными.

Хилми Форкса в 2023 году приговорили к трём годам колонии по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографии. По версии обвинения, в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания и размещал их в свободном доступе в соцсетях. Отбывал наказание Хилми в ИК-12 в Волжском. Незадолго перед его освобождением произошел скандал, связанный с выходом блогера в интернет из колонии. В начале лета 2026 года ему отказали в условно-досрочном освобождении.

После выхода на свободу блогер не планирует покидать Россию. Он подчеркнул, что Россия – его дом, здесь он родился, и уезжать не собирается. Сейчас Хилми ищет редактора для написания мемуаров о колонии, занимается вокалом в студии звукозаписи и планирует дать концерт. На сомнения Собчак в том, что карьера будет даваться легко, блогер ответил, что не боится трудностей и сможет убедить людей.

По мнению Хилми, своим примером он может показать, что наказание способно исправлять людей. Он заявил, что рассчитывает собрать Олимпийский, поскольку люди на протяжении жизни меняются.

Фото: hilmi.zek1 / Instagram*

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