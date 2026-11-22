



22 ноября вечером, как и обещали метеорологи, Волгоград оказался во власти урагана. Первым удар стихии приняли северные районы города.





- Около 6 часов был слышен гром и видны яркие вспышки молний. Где-то ближе к семи вечера гроза подошла ещё ближе, усилился ветер и начался ливень, - рассказали читатели информагентства.

Горожане, находящиеся на открытых участках улиц, вынуждены были искать укрытие в близлежащих магазинах. При этом первый удар стихии оказался скоротечным. Примерно 19:30 дождь приблизился к южным районам города. Многие жители отмечают особенно сильные порывы ветра.

Напомним, в начале новой рабочей недели синоптики пообещали обильные осадки. Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, в областной столице и в муниципалитетах ожидаются дожди как ночью, так и днём.

Видео: Волгоград / t.me