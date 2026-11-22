



В Краснодаре ранее правоохранительные органы заинтересовал инцидент с запуском салюта после сирен тревоги из-за атаки беспилотников. Волгоградцы, обсуждая этот случай, также посчитали такое поведение недопустимым.

Горожане считают, что использование салютов во время режима опасности является безрассудством. В связи с этим многие из них поддержали запрет продажи фейерверков и их использование на время проведения СВО.

– Думаю надо запретить, какой салют, когда такое положение, – высказались жители региона в комментариях.

По мнению волгоградцев, это пугает как самих горожан, так и мешает ПВО.

– Ребятам и так тяжело. Салют это огромная помеха ПВО. Дети об этом знают, а некоторые дяди и тёти хуже маленьких детей, – считают комментаторы.