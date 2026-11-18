



В Волгограде сегодня, 18 ноября, состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении журналистов Виталия Кошелева и Алексея Серового, обвиняемых в вымогательстве крупной суммы у главврача поликлиники №28 Елены Титовой. Как сообщают журналисты ИА «Высота 102», в ходе заседания подсудимые принесли извинения потерпевшей, однако жертва вымогательства приняла их только лишь от Алексея Серового.





Стартовал судебный процесс с оглашения прокурором обвинительного заключения по уголовному делу. Напомним, что, согласно выводам предварительного следствия, журналисты требовали у руководителя поликлиники 15 тысяч единиц криптовалюты, или 1 миллион 299 тысяч 377 рублей, угрожая в противном случае распространением якобы порочащих её сведений. После длительного общения с вымогателями вместо передачи денег им женщина приняла решение обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Напомним, Виталий Кошелев и Алексей Серовой обвиняются по двум статьям Уголовного Кодекса РФ.

Ст. 128.1 ч. 5 УК РФ — Клевета с обвинением в тяжком преступлении Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Пятая часть — самая серьёзная разновидность: она касается ситуаций, когда человека ложно обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Наказание по этой части предусматривает штраф до 5 миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до 5 лет. Ст. 163 ч. 3 п. «б» УК РФ — Вымогательство в особо крупном размере Вымогательство — требование передачи чужого имущества, права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой насилия, уничтожения имущества или распространения позорящих сведений. Пункт «б» третьей части — квалифицированный состав: вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере. Наказание здесь самое суровое в рамках этой статьи — лишение свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей и с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.

– После того как прокурор зачитал обвинение, Алексей Серовой сообщил суду, что признает вину по обеим статьям в полном объеме. Виталий Кошелев заявил, что признает вину лишь частично. В частности, Кошелев признал, что распространял ложные сведения, однако вину в вымогательстве отрицает в особо крупном размере он отрицает, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102». – После этого подсудимые принесли свои извинения Елене Титовой.

По данным информагентства, извинения Титова приняла лишь от Алексея Серового. По мнению волгоградки, подсудимый Серовой действительно раскаивается в совершенном преступлении, чего, по ее субъективному нельзя сказать о втором подсудимом.

– Потерпевшая пояснила, что не видит искренности в словах Виталия Кошелева, который не признает полностью свою вину, – передает корреспондент информагентства.

Отметим, что Елена Титова заявила ходатайство о запрете фото- и видеосъемки с ее участием для СМИ. В связи с этим допрос потерпевшей оказался сегодня за кадром. Как сообщает ИА «Высота 102», потерпевшая подтвердила свои показания, которые она давала ранее следователям СУ СКР.

Следующее заседание по уголовному делу в отношении Виталия Кошелева и Алексея Серового состоится в Центральном районном суде Волгограда 24 ноября. Редакция ИА «Высота 102» будет следить за ходом процесса.



