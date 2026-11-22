



Жителям Волгоградской области разъяснили порядок перевода дома, расположенного в садоводческом товариществе, в индивидуальное жилищное строительство. Как сообщает портал «Объясняем.рф», прежде всего нужно проверить градостроительный регламент – на сайте местной администрации или через выписку из МФЦ.

Важно выяснить, к какой территориальной зоне относится участок и какие виды разрешённого использования (ВРИ) там допускаются. Если ИЖС в перечне отсутствует, сменить назначение земли не получится.

Отдельный перевод не потребуется, если СНТ уже находится в черте города или посёлка и по кадастровой карте Росреестра относится к категории «земли населённых пунктов».

Для смены статуса необходимо собрать паспорт, свидетельство о праве собственности, выписку с подтверждением ВРИ и подать заявление через МФЦ, Росреестр или местную администрацию. Обращение рассматривают в течение трёх месяцев, после чего обновлённые сведения вносят в ЕГРН.

Эксперты напоминают: для строительства капитального жилого дома с постоянной регистрацией переводить участок в ИЖС необязательно. С 2021 года возводить жилые дома разрешено и на землях с ВРИ «Ведение садоводства», если это не противоречит правилам землепользования и застройки конкретного населённого пункта.