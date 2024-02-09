В Волгограде блогера за скандальное видео с «Родиной-матерью» отправили в СИЗО

Сегодня, 9 февраля, Центральный районный суд Волгограда постановил заключить под стражу блогера Алену Агафонову, которая недавно прибыла в страну с Бали. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, по ходатайству следствия Агафонову, обвиняемую в реабилитации нацизма, заключили в СИЗО до 10 марта текущего года.





Как ранее сообщало информагентство, заседание проходило в закрытом режиме. Общаться со СМИ и отвечать на вопросы представителей прессы блогер отказалась как перед началом заседания, так и после.

Напомним, Агафонову задержали в аэропорту столицы сразу по прилете с Бали, где она скрывалась. Страну девушка покинула летом 2023 года после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Поводом для этого стало видео, которое блогер сняла у монумента «Родина-мать» на Мамаевом кургане и разместила в социальных сетях. На видеокадрах блогер теребила пальцем в районе груди «Родины-матери», подпевала и хихикала.

После того как на Агафонову обрушилась волна критики, она попыталась оправдаться, но в итоге улетела на Бали.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Видео: Антон Ольховатский, Алексей Костяков / ИА «Высота 102»