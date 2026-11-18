Михайловский районный суд Волгоградской области огласил приговор 46-летнему механику по делу о гибели в ДТП с фурой семерых человек. Обвиняемый выпустил на линии технически неисправную фуру, которая вылетела на встречную полосу и смяла УАЗ, в котором ехали сотрудники комбикормового завода.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, обвиняемого признали виновным по ч. 3 ст. 266 УК РФ (Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении.

Установлено, что механик не провел должного осмотра грузовика DAF, не замерил остаточную толщину протектора шин для определения износа, но оформил путевой лист водителю 7 января 2025 года. А уже 8 января фура с прицепом, следовавшая из Москвы в Волгоград, выехала на встречную полосу и врезалась в УАЗ с заводчанами. Люди ехали домой в Новоаннинский район после смены. В числе погибших оказалась и 17-летняя девушка.

В ходе расследования было установлено, что причиной смертельного ДТП стало разрушение покрышки переднего левого колеса грузовика из-за сильного износа протектора. Водителя фуры 12 ноября приговорили к 10 годам в колонии-поселении. Также водитель должен выплатить семьям погибших более 16 миллионов. Отягчающим обстоятельством стало то, что водитель не провел визуальный осмотр шин, для которого не нужны специальные познания. Также в крови водителя были обнаружены следы марихуаны.

В отличие от водителя, который не признал вину, механик во всем сознался и раскаялся. Также он принес извинения потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.