



Русская православная церковь определила дату главного христианского праздника: в 2027 году Пасха будет отмечаться 2 мая. Это одна из самых поздних дат празднования в текущем столетии, выпадающая на первый день последнего месяца весны.

Позднее наступление Воскресения Христова сдвинет весь церковный календарь. Подготовка к празднику начнется значительно раньше обычного.

Великий пост возьмет начало 15 марта и продлится до 1 мая включительно. Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) верующие отметят 25 апреля.

Дата главного христианского торжества не является фиксированной и рассчитывается по строгим каноническим правилам, установленным еще на Первом Вселенском соборе в 325 году. Согласно пасхалии, праздник назначается на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. При этом Русская православная церковь для вычислений использует специальные алгебраические таблицы (пасхалии) и юлианский календарь, а не прямые астрономические наблюдения.