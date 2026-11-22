



Более 250 пациентов в России уже получили терапию инновационными CAR-T-препаратами. Об этом 22 ноября сообщила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

По словам кандидата медицинских наук, около половины спасенных пациентов – дети. Специалист подчеркнула, что 250 человек – это выдающийся показатель, учитывая, что CAR-T-терапия была включена в программу государственных гарантий только в 2026 году.

55 пациентов получили препараты в рамках клинических исследований 2024–2025 годов по государственному заданию. Около 10 человек прошли лечение за счет благотворительных фондов, а остальные пациенты получили высокотехнологичную помощь по полису ОМС.

На данный момент в России функционируют шесть медицинских центров, обладающих лицензиями как на производство самого CAR-T клеточного продукта, так и на проведение соответствующей терапии.