



Ранее один из популярных сервисов по поиску работы рассказал, какая сумма зарплаты для волгоградцев является порогом бедности. По итогам опроса выяснилось, что зарплата ниже 49 тысяч рублей для многих оказалась слишком маленькой. Читатели информагентства не согласились с данной цифрой и назвали сумму почти вдвое больше.

Более половины читателей посчитали, что комфортной для жизни в регионе является зарплата от 70 до 90 тысяч рублей. Однако вторая половина решила, что порог бедности начинается с дохода ниже 100 тысяч рублей.

Несмотря на это, некоторым жителям региона сумма в 49 тысяч рублей вовсе показалась недосягаемой.

– Порог бедности с доходом ниже 49 тыс, а как жить с пенсией 18 тыс? К какой категории можно отнести этих людей, – задались вопросом волгоградцы.

Отметим, по данным Росстата средняя зарплата в регионе в августе нынешнего года составила 71749 рублей. За период с января по август 2026 года этот показатель в Волгоградской области составил 72720 рублей.