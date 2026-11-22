



В Центральном районе Волгограда с 1 декабря вводится платная парковка на улице 7-й Гвардейской бригады – на участке от проспекта Ленина до набережной 62-й Армии.

Корреспондент ИА «Высота 102» прогулялся до места, чтобы показать новую парковочную зону для волгоградцев.





Всего на месте обустроено 246 мест по чётной и нечётной сторонам местных проездов. С этой же даты нарушителям начнут приходить штрафы.





Стоимость часа стоянки для легкового автомобиля – 40 рублей. С 20:00 до 8:00, а также в выходные и праздничные дни парковка бесплатна без ограничения по времени. Первые 15 минут также не оплачиваются, если автомобиль покинул зону; в противном случае они включаются в общее время сессии.





Зона размечена синей разметкой, установлены дорожные знаки и информационные щиты.





Напомним, сейчас власти готовят платные парковки в Ворошиловском районе – на 80 мест по улицам Калинина, Пугачевской, Иркутской и Симбирской. Из бюджета на это потратят 325 млн рублей, включая аренду комплексов фиксации, ограждения, знаки и разметку.









Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»