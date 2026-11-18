В Волгоградской области виновной в краже с банковского счета 2,9 миллиона рублей у погибшего участника СВО признана его знакомая. Как сообщили в прокуратуре, 43-летняя женщина за содеянное приговорена к трем годам колонии общего режима. Ей также придется возместить ущерб отцу военнослужащего.

Следствием и судом установлено, что в июле 2025 года подсудимая узнала о гибели знакомого на СВО. Она поддерживала с мужчиной близкие отношения, знала его персональные данные и даже пароль от мобильного приложения. Женщина этим воспользовалась. Она сняла с банковского счета погибшего военнослужащего более 2,9 миллиона.