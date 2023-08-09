Расследования

Совершившую поджог военкомата 82-летнюю женщину не станут судить в Волгограде

Расследования 09.08.2023 07:56
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09.08.2023 07:56


На минувшей неделе 82-летняя пенсионерка совершила попытку поджога военного комиссариата по Красноармейскому району Волгограда и Светлоярскому район Волгоградской области. Пожилую женщину задержали поздно вечером 1 августа у входа в военкомат с двумя сотовыми телефонами и бутылками с зажигательной смесью. Как стало известно ИА «Высота 102», несмотря на поступок, женщина, вероятнее всего, избежит наказания. А вот задержанной 2 августа уже около военкомата в Тракторозаводском районе 31-летней волгоградке грозит реальный срок в колонии. 

Напомним, что к зданию, расположенному на Площади Свободы, 3, в котором располагается южный военкомат Волгограда, 82-летняя женщина пришла около 22.00 1 августа. Пенсионерка метнула в сторону здания бутылку с зажигательной смесью и тут же была задержана. По информации телеграм-каналов, в отделе полиции №8, куда волгоградку доставили с места происшествия, она тут же дала признательные показания. В частности, пожилая женщина пояснила, что на преступный по сути шаг, ее подтолкнули неизвестные.   

Как стало ИА «Высота 102», несмотря на совершенный поступок, 82-летняя волгоградка избежит наказания. Все дело в том, что по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» она проходит в качестве свидетеля. Еще по одной статье Уголовного кодекса она признана потерпевшей. 

По 159-й женщина признана потерпевшей, так как перевела деньги мошенникам, которые ее затем и склонили к поджогу военкомата, – рассказал «Высоте 102» собственный источник в правоохранительных органах. – А вот в рамках уголовного дела, возбужденного по факту попытки поджога, она проходит в качестве свидетеля. В сущности, в качестве жертвы неустановленного лица, которое ввело ее в заблуждение.  

По имеющимся сведениям, мошенникам 82-летняя женщина перевела около 700 тысяч рублей. Уголовное дело о покушении на военкомат по Красноармейскому району Волгограда и Светлоярскому район Волгоградской области расследуют сотрудники отдела полиции №8 городского УМВД России. 

В отделе полиции по Тракторозаводскому району Волгограда одновременно находятся материалы в отношении 31-летней местной жительницы, которая, напомним, 2 августа была задержана возле местного военкомата. При себе у женщины был рюкзак, в котором обнаружены пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки. 

По сведениям собственного источника «Высоты 102», волгоградке избрана мера пресечения, однако на сайте районного суда о данном факте не нашлось информации. Тем не менее, корреспондентам информагентства стало известно, по каким статьям женщина проходит подозреваемой. 

– В отношении 31-летней жительницы Волгограда возбуждено два уголовных дела, – сообщил собеседник информагентства. – Первое по статье 213 УК РФ – «Хулиганство», второе – по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Накануне, напомним, волгоградцев призвали не отвечать на вызовы с неизвестных номеров и не вступать в переговоры с мошенниками. Если раньше люди лишались своих средств под нажимом преступников, то сегодня последние чаще стали склонять своих жертв к совершению преступлений под предлогом возраста денег – диверсиям и террористическим актам.  

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