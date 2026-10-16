Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей
С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету...
Федеральные новости
 Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 году
Индексация заработной платы педагогов высшей школы запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% – в 2028-м и 7,1% – в 2029-м. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования...
Спорт

Матч «Ротор» – «Сочи» собрал на «Волгоград Арене» 13 832 болельщика

Спорт 16.10.2026 20:49
0
16.10.2026 20:49


На матче 14-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Сочи», который проходит 16 октября на «Волгоград Арене», присутствуют 13 832 зрителя, сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102».

Напомним, «Ротор» подошел к игре на 8-й строчке турнирной таблицы, а «Сочи» занимал второе место и вёл борьбу за возвращение в Премьер-лигу. Главным арбитром встречи выступает Сергей Федотов из Нижнего Новгорода. Первый тайм прошёл при небольшом преимуществе хозяев поля, которые пропустили один выпад гостей и проигрывают 0:1.

Традиционно матчи «Ротора» на «Волгоград Арене» собирают одну из самых многочисленных аудиторий в Первой лиге. Вместимость арены составляет более 43 тысяч зрителей.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
16.10.2026 21:20
Спорт 16.10.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2026 20:49
Спорт 16.10.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2026 14:55
Спорт 16.10.2026 14:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.10.2026 10:07
Спорт 16.10.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2026 21:15
Спорт 15.10.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2026 17:29
Спорт 15.10.2026 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2026 07:24
Спорт 15.10.2026 07:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2026 19:41
Спорт 14.10.2026 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2026 07:55
Спорт 14.10.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2026 07:38
Спорт 14.10.2026 07:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2026 16:34
Спорт 13.10.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2026 15:11
Спорт 13.10.2026 15:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2026 08:04
Спорт 13.10.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2026 07:18
Спорт 13.10.2026 07:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2026 21:20
Спорт 12.10.2026 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
«Ротор» уступил «Сочи» в домашнем матче: единственный гол решил исход встречиСмотреть фотографии
21:06
Главпочтамт Волгограда дождался ремонта: крышу обновят за 3,2 млн рублейСмотреть фотографии
20:49
Матч «Ротор» – «Сочи» собрал на «Волгоград Арене» 13 832 болельщикаСмотреть фотографии
20:39
МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублейСмотреть фотографии
20:16
С экс-депутатом Владимиром Мурзенко простятся в УрюпинскеСмотреть фотографии
19:39
Когда в Волгограде и области ударят первые заморозки: прогноз на октябрьСмотреть фотографии
19:26
100-летний ветеран ВОВ Александр Медков открыл матч «Ротора» и «Сочи»Смотреть фотографии
19:13
Почти век с честью: волгоградский ветеран Иван Мишин отметил 99-летиеСмотреть фотографии
18:52
Снижение цен на 0,2% на еду в Волгоградской области зафиксировал Банк РоссииСмотреть фотографии
18:12
Не пародия и не «придумывание» эпохи: в Волгограде ожила история военного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Число укушенных клещами волгоградцев увеличилось до 1496Смотреть фотографии
17:07
За пять минут 2500? Волгоградцы массово оспаривают в суде безумные штрафы за парковкуСмотреть фотографии
16:36
ЖК «Центропарк» отмечает первый год: стартовали продажи квартир в четвертом домеСмотреть фотографии
16:33
Тревожные сирены могут внезапно сработать в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде ДТП с внедорожником вызвало пробуку на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
16:05
Экосовет требует санкций для «дочки» АО «Транснефть-Приволга» из-за осушения реки ИловляСмотреть фотографии
15:49
Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 годуСмотреть фотографии
15:19
Полицейские стали сильнейшими в шахматах среди волгоградских силовиковСмотреть фотографии
14:55
Волгоградские пловцы в Астрахани завоевали 21 медаль за деньСмотреть фотографии
14:52
«Сады Придонья» увеличивают свои активыСмотреть фотографии
14:27
В центре Волгограда снимут продолжение сериала «Камбэк» с российскими звездамиСмотреть фотографии
13:51
«Наше хобби – семейная суета»: многодетный отец из Волгограда рассказал о жизни с четырьмя сыновьямиСмотреть фотографии
13:32
Участник СВО добился ремонта дороги в родном посёлкеСмотреть фотографии
13:06
Американские черепахи выживают отечественных: ученые оценят масштаб проблемы на юге РоссииСмотреть фотографии
12:37
Бочаров оценил проекты развития на совете по инвестициямСмотреть фотографии
12:33
Платный режим есть, льготы – нет: жители центра Волгограда готовят жалобу в прокуратуру из-за парковки у домаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградцам напомнили: налоги за детей нужно оплатить до 1 декабряСмотреть фотографии
11:37
Волгоградец перевёл мошенникам более 2,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:01
Более десяти рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:57
Нового начальника райотдела полиции назначили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 