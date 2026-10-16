Матч «Ротор» – «Сочи» собрал на «Волгоград Арене» 13 832 болельщика





На матче 14-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Сочи», который проходит 16 октября на «Волгоград Арене», присутствуют 13 832 зрителя, сообщает спортивный обозреватель ИА «Высота 102».

Напомним, «Ротор» подошел к игре на 8-й строчке турнирной таблицы, а «Сочи» занимал второе место и вёл борьбу за возвращение в Премьер-лигу. Главным арбитром встречи выступает Сергей Федотов из Нижнего Новгорода. Первый тайм прошёл при небольшом преимуществе хозяев поля, которые пропустили один выпад гостей и проигрывают 0:1.

Традиционно матчи «Ротора» на «Волгоград Арене» собирают одну из самых многочисленных аудиторий в Первой лиге. Вместимость арены составляет более 43 тысяч зрителей.

Александр Веселовский