Происшествия 03.08.2023 09:59
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03.08.2023 09:59
В Волгограде задержали 31-летнюю женщину, которая собиралась поджечь военкомат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Shot, женщина, которая, как утверждается, является консультантом по работе с архивом в комитете юстиции Волгоградской области, пришла к зданию военного комиссариата Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов на улицу Дегтярева, 37, где располагается призывной пункт.
С собой у неё было пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки, утверждает телеграм-канал. Женщина с тяжелым рюкзаком. сразу привлекла внимание патруля, охранявшего военкомат, из-за странного поведения. Она бродила кругами вокруг здания, все время смотрела в телефон и явно нервничала. Когда патрульные подошли к женщине, та сразу призналась, что хотела устроить поджог.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины, которые подвигли задержанную на попытку совершения преступления, в том числе и ее возможную связь с кураторами с Украины.
Между тем, в комитете юстиции Волгоградской области V102.RU пояснили, что задержанная за попытку поджога военкомата волгоградка у них не работает.
По сведениям информагентства, происшествие случилось еще 1 августа, в тот день, когда в Волгограде была предпринята еще одна попытка поджога военкомата. Напомним, тогда 82-летняя пенсионерка пришла с коктейлем Молотова и двумя сотовыми телефонами к зданию военкомата по Красноармейскому и Светлоярскому районам на площадь Свободы, 3. Бабушка была задержана, ущерб зданию военкомата не причинен.
Напомним, за последние дни в России зафиксировано уже более двадцати попыток поджогов военкоматов. Задержанными оказывались в основном пожилые люди, которые утверждали, что их заставили это сделать неизвестные по телефону.
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