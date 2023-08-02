



В Волгограде задержана 82-летняя женщина, совершившая накануне попытку поджога здания военкомата в Красноармейском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка была задержана на месте преступления.

По информации Telegram-каналов, женщина пришла к зданию, расположенному на Площади Свободы, 3, около 22.00 1 августа и метнула в сторону военкомата бутылку с зажигательной смесью. Пожилую волгоградку задержали и доставили в местный отдел полиции.

– У бабушки при задержании были обнаружены два сотовых телефона и бутылка с зажигательной смесью, – сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

По не подтвержденной официально информации, женщина призналась в содеянном, пояснив, что выполняла инструкции неизвестных лиц.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что возгораний по указанному адресу накануне не зафиксировано – вероятнее всего, планы злоумышленников пожилая женщина не смогла воплотить в жизнь и здание не получило повреждений.

В правоохранительных органах Волгоградской области происшествие до настоящего времени не комментируют.

Фото: Яндекс.Карты