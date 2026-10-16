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Экономика

Снижение цен на 0,2% на еду в Волгоградской области зафиксировал Банк России

Экономика 16.10.2026 18:52
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16.10.2026 18:52


Цены в Волгоградской области в сентябре 2026 года выросли на 0,29%. Годовая инфляция в регионе уменьшилась и составила 5,67%. Это по-прежнему ниже, чем в целом по стране (6,35%).Такие данные привело волгоградское отделение Банка России в очередном докладе, опубликованном сегодня, 16 октября.

Примечательно, что по итогам сентября аналитики заметили падение цен на продукты питания – они стали дешевле на 0,2%, утверждают эксперты. Это произошло за счет снижения стоимости сахара, так как на переработку уже поступил новый урожай сахарной свеклы. Также падали цены на овощи и фрукты. 

Правда, куриные яйца, наоборот, дорожали, так как в регионе снизился объем производства этой продукции из-за изменения технологических процессов и в связи с проведением реконструкции нескольких птицефабрик. Кроме того, у производителей и продавцов выросли издержки на упаковку, логистику и оплату труда персонала. 

Что касается группы непродовольственных товаров, то подорожание коснулось средств связи и телерадиотоваров. Причинами стали ослабление рубля и удорожание чипов в странах-производителях. 

Однако заметнее всего в сентябре подорожали услуги, особенно – в системе образования. В этом году 2026 году были введены ограничения на количество платных мест по ряду специальностей, в связи с чем вузы повысили стоимость обучения. 

За месяц из-за роста издержек операторов на поддержание стабильной работы сети и цифровых сервисов выросла абонентская плата за сотовую связь. Дороже стали и медицинские услуги, в частности стоматологические. У клиник увеличились затраты на оборудование и расходные материалы. вот санаторно-оздоровительные услуги стали дешевле. Осенью их востребованность традиционно уменьшается. Для привлечения посетителей организации этой сферы снизили цены.


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