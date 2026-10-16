



В Волгограде отремонтируют кровлю здания Главпочтамта – объекта культурного наследия регионального значения. Контракт на выполнение работ уже заключен – как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию, подрядчик должен провести комплекс работ, чтобы здание было пригодным для эксплуатации.

МБУ «Северное» заключило договор на выполнение работ по ремонту кровли объекта культурного наследия регионального значения «Волгоградский главпочтамт», расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 9.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит заменить кровельное покрытие и устранить протечки. Также планируется замена блоков слуховых окон на деревянные с вентрешётками, замена покрытий слуховых окон, водосточной системы, настенных желобов и кровельного свеса с устройством сплошной обрешетки.

Кроме того, предусмотрены устройство снегозадержателей, замена кровельного металлического ограждения и ремонтно-реставрационные работы по замене конструкций кровли основного здания, башен, первого и второго яруса ротонды. В рамках проекта выполнят огнезащиту деревянных конструкций, устройство водосточной системы и ограждения кровли, а также антикоррозийную защиту лестниц, рам и металлических конструкций чердака.

Цена договора составляет 3 243 951 рублей. Срок действия контракта – по 31 декабря 2026 года.

Отметим, что на сайте Госзаказов информация о том, кто выполнит в итоге работы, скрыта. Сообщается лишь о том, что контракт был заключен с единственным участником торгов по максимальной цене. При этом поскольку здание является объектом культурного наследия, подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Также потребуется лицензия на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности – с видом работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. По данным,

При выполнении работ предусмотрено научное руководство и авторский надзор. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее пяти лет.

Напомним, что Волгоградский главпочтамт – объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Центральном районе Волгограда. Здание построено в 1953–1955 годах и является частью комплекса застройки улицы Мира – первой улицы Сталинграда, возрожденной после освобождения города от фашистов.