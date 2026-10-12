



В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о финансировании экстремистской деятельности. Один из местных жителей, тайно, несколько месяцев подряд перечислял по 100 рублей на счета запрещённой экстремистской организации НО «ФБК»*.

- Подсудимый не предпринял мер по своевременному сообщению в органы власти для пресечения деятельности организации, для обеспечения которой он предоставил средства. Таким образом, Денис Б. осуществил семь безналичных переводов на общую сумму 700 рублей, направленные на финансирование деятельности НО «ФБК», - подчеркнули в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчина был задержан 16 июня и почти четыре месяца содержался под стражей. Следствием ему было представлено обвинение в ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Во время судебного заседания фигурант свою вину полностью признал и раскаялся.

Отметим, с учётом срока содержания под стражей, судом ему было назначено наказание в виде штрафа размером 300 тыс. рублей. Кроме того, средства в суммарном размере 700 рублей, а также компьютерное оборудование, использованное злоумышленником для перевода, конфисковано в доход государства.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации