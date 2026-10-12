



12 октября в Волгограде рабочая неделя началась с затора на Нулевой продольной. На участке в границах 17-го причала Центральной набережной столкнулись два внедорожника. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, один из автомобилей пытался развернуться, однако в этот момент ему навстречу мчалась ещё одна машина. В результате иномарки столкнулись в лобовую. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. Находящихся внутри пассажиров от серьёзных травм спасли подушки безопасности.

Отметим, по информации очевидцев, участники аварии ожидают прибытия наряда ГАИ для оформления ДТП. На текущий момент движение по Нулевой продольной ограничено. Как минимум одна полоса в направлении речного вокзала заблокирована.

Фото и видео: Волгоград / max.ru