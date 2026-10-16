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Общество

Не пародия и не «придумывание» эпохи: в Волгограде ожила история военного Сталинграда

Общество 16.10.2026 18:12
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16.10.2026 18:12


Рабочие сталинградских заводов склонились над станками. Часть из них, оставляя себя без остатка на каждой смене, записываются в ополчение и выходят на защиту города. Эти и другие эпизоды периода Сталинградской битвы 16 октября оживали на экранах в ЦКЗ Волгограда, благодаря искусственному интеллекту. Впрочем, созданная ИИ картинка едва ли могла рассчитывать на достоверность, если бы историки не проработали в ней каждую деталь – вплоть до мельчайших штрихов. 

Подробнее о новых форматах в уже традиционном проекте «Щит и меч Сталинграда» – в материале ИА «Высота 102».




Помогите. Подержите, пожалуйста, – протягивая желтоватый чертеж, говорит один из специалистов завода «Баррикады». Проводя по нему запыленной, рабочей, рукой, он консультируется с коллегой. – Если здесь увеличим масштаб, пушка стрелять не будет.

– А посмотрите вы. Ровно ли мы все начертили? – покусывая обветренные губы, обращается к нам юная заводчанка. – Нам спустили план, и мы его успешно выполнили, а в следующем месяце сделали даже на 76 деталей больше.


Товарищи, враг приближается к городу, и нам выпала честь встать на его защиту, – доносится тем временем из цехов «Красного Октября».

В бой идут одни мужчины. А я не на фронте, потому что была нужнее у мартеновской печи. Но теперь этой печи нет, – вступает в разговор сталевар Ольга Ковалева.


В ополчение я тебя не возьму, поняла? – противится начальник. 

Да чего уж тут непонятного. Но почему сейчас стали жалеть женщин? Ведь столько раз в жизни мне приходилось делать то, что требовало мужского характера, силы и выдержки. Мое место – там. Среди мужчин.

Ольга Ковалева добилась своего. Взяв винтовку товарища, она решила защищать Сталинград. Увы, но уже 25 августа 1942- го ее не стало.


Все эти сцены – не просто театральные зарисовки и не сухие выдержки из архивных документов. Благодаря актёрам ВГИИКа, они оживали в ЦКЗ в прямом смысле слова. Невольно вырывая гостей спектакля «Щит и меч Сталинграда», созданного сотрудниками УФСБ, главка МВД и Волгоградской академии МВД России, из будничной рутины.

Я не раз играла в военных спектаклях – с самого детства. И каждая из предложенных мне ролей давалась невероятно тяжело. Мы не видели тех событий своими глазами. И сейчас мне хочется понять, что чувствовали люди, чью жизнь нарушила война. А дальше перенять их эмоции и просто жить в образе. Не заниматься пародией, а отталкиваться именно от себя – что бы я делала в то время? В тех обстоятельствах? На самом деле это очень тяжело в эмоциональном плане. После погружения в реалии тех лет лично мне требуется время на восстановление, – делится студентка ВГИИКа Анна, играющая одну из работниц завода.

«Следили даже за взглядом и поворотом головы»

На экране тем временем – не менее реалистичные кадры, созданные искусственным интеллектом. Знаменитые советские плакаты, выходящие из статики и обретающие живые очертания. Кадры с улиц военного Сталинграда, переживающего самое тяжелое испытание в своей истории. Искать в этих роликах типичные для ИИ «киноляпы» зрителям не стоит – историки и военные консультанты следили за каждой деталью. По снимкам специалисты выверяли даже направление взгляда, наклон головы, положение рук сталинградских рабочих.

Эта большая работа не просто промт, а полноценная историческая реконструкция, – убеждены ее авторы. – Ключевое отличие этих роликов – в подходе. В их основе лежат реальные исторические фотографии и материалы. Таким образом, ИИ не «придумывает» эпоху, а оживляет уже зафиксированную реальность.


К слову, главными героями проекта «Щит и меч Сталинграда» сотрудники промышленных предприятий стали совсем не случайно. Вспоминая о знаменитой 10-й дивизии НКВД, организаторы напомнили и о весомом вкладе в победу рабочих, выходивших на смену в любых условиях, под огнём эвакуировавших оборудование и трудившихся фактически на линии фронта. Авторы проекта уверены, что сегодняшние реалии пускай и не в буквальном смысле повторяют события 80-летней давности, но сохраняют принцип, проверенный временем - победа создаётся не только на линии фронта.



После столь реалистичного погружения в события Сталинградской битвы волгоградцам показали классику - нисколько не конкурирующую с предложенными ноу-хау и не теряющую на их фоне своей остроты. Рассказы местных жителей о работе чекистов, их собственные записки и воспоминания. На фоне живой музыки реальные истории с нотками юмора, трагизма и всего того, без чего жизнь невозможна даже во время войны, казались зрителями ничуть не менее объёмными, живыми и трогающими до поступающего к горлу комка.

Фото Геннадия Гуляева

Видео пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области 

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