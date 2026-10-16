100-летний ветеран ВОВ Александр Медков открыл матч «Ротора» и «Сочи»





Волгоградский «Ротор» на «Волгоград Арене» 16 октября принимает «Сочи» в матче 14-го тура Первой лиги. Как сообщает ИА «Высота 102», первый удар по мячу сделал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков.

К этой игре «Ротор» подходил на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков после 13 туров. В прошлом туре волгоградцы дома сыграли вничью с ульяновской «Волгой» (2:2).





Соперник – «Сочи» – занимает второе место с 26 очками и ведет борьбу за возвращение в Премьер-лигу. В предыдущем туре сочинцы на своем поле обыграли «Уфу» (1:0) .

Главным арбитром встречи назначен Сергей Федотов из Нижнего Новгорода . В стартовом составе «Ротора» произошли три изменения по сравнению с матчем против «Волги»: вернулись отбывший дисквалификацию Эмерсон, а также Андрей Хитяев и Михаил Умников.



