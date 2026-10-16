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Когда в Волгограде и области ударят первые заморозки: прогноз на октябрь

Общество 16.10.2026 19:39
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16.10.2026 19:39


Волгоградцы продолжают наслаждаться необычно теплым октябрем. Однако, по прогнозам синоптиков, «бархатный сезон» в регионе подходит к концу – уже на следующей неделе погода резко изменится, сообщает ИА «Высота 102».

Когда закончится тепло

По данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, существенное изменение температурного режима произойдёт во вторник, 21 октября. Через регион пройдёт холодный атмосферный фронт.

Так, если в понедельник воздух ещё будет прогреваться до +20°C, то уже во вторник дневные показатели снизятся до +10…+12°C по региону. Похолодание составит сразу 10–12 градусов.

Прогноз на неделю

До конца текущей недели погода останется стабильно тёплой. По данным синоптиков, 17 октября ожидается около +20 градусов без осадков, 18 октября – около +21 градуса, преимущественно сухо.

С 19 октября в Волгоградской области начнётся плавное снижение температуры: днём будет около +18 градусов, 20 октября – до +17, а 21 октября – уже +16. Вместе с похолоданием во второй половине октября придут и дожди.

Первые заморозки

Ближе к концу месяца температура опустится ещё немного. 25 октября синоптики ожидают очередной холодный фронт. В северных районах Волгоградской области ночью температура может опуститься до -2°C, тогда как днём столбик термометра будет показывать до +15°C. Такой характер погоды сохранится вплоть до конца октября.

По данным климатологов, средняя температура октября в Волгограде за последние 145 лет выросла на 1,4°C. Самый тёплый октябрь был зафиксирован в 1905 году (+14,3°C) и в 2020 году (+12,2°C), самый холодный – в 1976 году (+1,9°C). Нынешний октябрь пока идёт с опережением климатической нормы, но, как отмечают специалисты, это не отменяет сезонного похолодания – оно просто сдвинулось на вторую половину месяца.

Фото: Геннадий Гуляев 

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