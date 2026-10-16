Почти век с честью: волгоградский ветеран Иван Мишин отметил 99-летие





Иван Савельевич Мишин, старший сержант в отставке и ветеран Великой Отечественной войны, празднует 16 октября 99-й день рождения. С поздравлениями к имениннику приехали представители районной администрации Волгограда, Совета ветеранов и партии «Единая Россия».

Иван Савельевич родился в Новоалександровском районе Ставропольского края. В 1944 году, после окончания школы, был призван на военную службу и проходил ее в Новочеркасске. После окончания Великой Отечественной войны остался служить сверхсрочно, получил звание старшего сержанта.

Завершил военную службу Иван Савельевич в 1951 году, после чего работал в комендатуре Ворошиловского района Волгограда. За заслуги награждён медалями.

С 1951 года Иван Савельевич женат на Александре Ивановне. Вместе супруги воспитали сына и дочь.

Поздравить именинника сегодня приехала заместитель главы администрации Ворошиловского района Ольга Пашкова. К поздравлениям также присоединились председатель Совета ветеранов Ворошиловского района Ольга Преженцова и секретарь районного отделения партии «Единая Россия» Алина Гндоян.