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Спорт

«Ротор» уступил «Сочи» в домашнем матче: минимальная победа гостей оставила волгоградцев в середине таблицы

Спорт 17.10.2026 06:19
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17.10.2026 06:19


Волгоградский «Ротор» не сумел сотворить сенсацию в 14‑м туре Первой лиги: на глазах у 13 832 болельщиков команда Дмитрия Парфёнова уступила «Сочи» с минимальным счётом 0:1. Победа позволила гостям укрепить вторую позицию в турнирной таблице, а «сине‑голубые» остались на восьмой строчке – ровно посередине турнирной сетки.


С первых минут «Сочи» под руководством Игоря Осинькина сделал ставку на высокий прессинг, встречая соперника уже на половине поля «Ротора». Такая модель игры быстро принесла результат: на 17‑й минуте Михаил Игнатов получил мяч справа в штрафной, технично ушёл от опеки трёх защитников и пробил низом в дальний угол.


Вратарь Никита Чагров почти дотянулся до мяча – тот угодил в штангу и от ноги Ираклия Манелова закатился в сетку. Автогол Манелова стал ключевым эпизодом матча.


До этого момента игра выглядела равной: «Ротор» старался контролировать мяч и разыгрывать комбинации, но защита «Сочи» не позволяла создавать по-настоящему острые моменты. Именно поэтому гол гостей получился особенно болезненным – он возник не из тотального превосходства, а из одной ошибки в простой ситуации.


К середине первого тайма волгоградцы заметно прибавили в креативности. Стали проходить быстрые комбинации, появились первые опасные подходы к воротам Митрова. «Ротор» создал пару моментов, которые могли изменить счёт, но реализовать их не удалось.


При этом «Сочи», ведя в счёте, сознательно снизил градус игры: гости отошли ближе к своим воротам и сделали ставку на компактность и контратаки. В итоге первый тайм завершился при небольшом преимуществе хозяев, которые, однако, ушли на перерыв, уступая 0:1.


Во второй половине встречи «Сочи» попытался отодвинуть игру от своих ворот и создать дополнительное давление, но «Ротор» справился с натиском и сам перехватил инициативу. Волгоградцы большими силами шли вперёд, стремясь сравнять счёт, и подолгу владели мячом на чужой половине.


Тем не менее, «барсы» грамотно держали оборону, не позволяя сопернику создавать качественные моменты. Острых угроз у ворот Митрова практически не возникало, а попытки «Ротора» пробить издали не несли серьёзной опасности. 


В результате сочинцы удержали минимальное преимущество и довели матч до победы.


Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов обозначил ключевой эпизод матча:

– Нам не хватило концентрации в том моменте, когда был пропущен мяч. Простая ситуация, её надо контролировать и не доводить до этого. Соперник использовал свои моменты, а дальше сел пониже и начал играть на контратаках. Поэтому здесь изначально нельзя делать такие подарки. Мы не выиграли, поэтому очень расстроены. Настраивались на победу, её сегодня было реально добиться. Здесь мы только себя можем винить.


Эти слова точно отражают суть игры: «Ротор» боролся, владел инициативой и создавал давление, но именно потеря концентрации в одном эпизоде решила исход встречи.


«Ротор» (Волгоград) – «Сочи» (Сочи) – 0:1 (0:1).

16 октября, 19:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 14-й тур.

Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 13832. Количество зрителей в гостевом секторе: 16.

Судьи: Сергей Федотов (Нижний Новгород). Денис Мирошник (Ставрополь). Дмитрий Алексеев (Владимир).

«Ротор»: Чагров, Клещенко, Эммерсон, Хитяев, Покидышев (Юдинцев, 17), Умников, Трошечкин, Симонян (Алиев, 59), Родионов (Хохлачев, 67), Манелов (Данилкин, 67), Эльдарушев (Хубулов, 67).

«Сочи»: Митров, Алвес, Солдатенков, Стоич, Осипов (Кожемякин, 75), Мециев (Шейдаев, 83), Макарчук, Заика, Игнатов (Кузьмин, 83), Магаль (Пасевич, 90+2), Федоров (Мелешин, 83).

Гол: Манелов, 17 – автогол (0:1).

Предупреждены: Родионов, 51 (срыв перспективной атаки). Трошечкин, 63 (грубая игра). Умников, 88 (грубая игра) – Стоич, 42 (грубая игра). Митров, 90+2 (неспортивное поведение).

Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет.


Следующий тур станет для «Ротора» не только проверкой характера после поражения от «Сочи», но и встречей на площадке нового статуса. Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова получил сертификат соответствия РФС для проведения официальных матчей – теперь арена официально готова принимать игры Лиги PARI на высшем уровне.

Встреча 15‑го тура «Торпедо» – «Ротор» (Волгоград) состоится в пятницу, 23 октября, в 18:00. Начало официальной церемонии – в 17:30, запуск зрителей на трибуны – с 16:00. Для волгоградских болельщиков и команды это шанс показать, что после осечки команда только крепче.

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев

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